Esimese isutekitaja saanud "Musta pori näkku" jõuab kinodesse oktoobris

Filmi keskmes on 17-aastane Mihkel, kes sõidab koos oma hevibändiga elu tähtsaimale muusikafestivalile. Teekonna käigus tuleb ette nii romantikat, pettumust kui absurdseid vahejuhtumeid. Kui miski ei lähe plaanipäraselt, tuleb noortel improviseerida ning just siis algab tõeline rock'n'roll.

"Tahtsime teha filmi, milles oleks sama palju energiat, huumorit ja hulljulgust nagu selles ajastus endas. See pole pelgalt nostalgialugu kaheksakümnendatest, vaid film noorusest – sellest tundest, et maailm on sinu ees valla ja ükski reegel ei tundu päriselt kehtivat. Äsja avalikustatud filmitreiler annab esmase ettekujutuse sellest pöörasest maailmast, mis vaatajaid kinosaalis ees ootab," ütles filmi režissöör Jaak Kilmi.

Noore Mihkli teekonnal on olulisel kohal tema muusikalised eeskujud Hardi (Simo Andre Kadastu) ja Hendrik (Erik Hermaküla) ning sõber Kojamees (Erling Eding).

"Mängida Hendrikut hetkel, kui Generator M-i raju punk-periood oli seljatatud, Smilersist ei osata veel unistada ja elu artistina tundus aina perspektiivitum, oli ühtaegu põnev ja hirmutav. Põnev oli fantaseerida, missugused hetked kujundasid 19-aastast Hendrikut saama frontman'iks, kes kümneid aastaid hiljem müüb välja Unibet Arena. Suurim väljakutse oli mõista ja esitada oma nägemus, kuidas rääkis, musitseeris, naeris või vihastas 19-aastane Hendrik," ütles Erik Hermaküla.

Filmi produtsendid on Kristian Taska, Tanel Tatter ja Veiko Esken, kaasprodutsendid on Janis Kalejs, Rain Rannu ja Tõnu Hiielaid. Filmi operaator on Elen Lotman, heliloojad Hendrik Sal-Saller ja Erko Laurimaa, kunstnikud Katrin Sipelgas ja Kristaps Kalsers, kostüümikunstnik Anu Lensment ja grimmikunstnik Gristina Pahmann. Stsenaristina panustab Martin Algus.

Peaosades astuvad üles Timotheus Sammul (Mihkel), Erik Hermaküla (Hendrik), Erling Eding (Kojamees), Carolyn Veensalu (Liisa), Simo Andre Kadastu (Hardi) ja Rudolfs Apse (Ingvars). Teistes rollides Carmen Mikiver, Nikolai Bentsler, Ago Anderson, Aarne Soro, Jaune Kimmel, Jane Napp, Kaarel Pogga, Mauri Liiv, Priit Pius, Riho Kütsar, Rain Tolk, Karin Rask ja Ott Aardam.

"Musta pori näkku" valmimist toetavad Eesti Filmi Instituut, Kultuurkapital, Viru Filmifond ja Tartu Filmifond, Läti Filmikeskuse ja Läti riikliku tagasimakse fondid. Tootjafirmad on Taska Film, Apollo Film Productions, Film Angels Studio ja Tallifornia. Filmi levitab Hea Film.

"Musta pori näkku" jõuab kinodesse 16. oktoobril 2026.