X!

Esimese isutekitaja saanud "Musta pori näkku" jõuab kinodesse oktoobris

Film
Lõppesid Jaak Kilmi mängufilmi
Lõppesid Jaak Kilmi mängufilmi "Musta pori näkku" võtted Autor/allikas: Maria Kilk/Leena Kilmi/Maris Kilmi
Film

Ilmunud on sügisel esilinastuva mängufilmi "Musta pori näkku" esimene treiler. Mihkel Raua samanimelisel menuromaanil põhinev film viib vaatajad 1980. aastate lõpu Eesti rokkmuusika, pööraste seikluste ja nooruse mässumeelsesse maailma.

Filmi keskmes on 17-aastane Mihkel, kes sõidab koos oma hevibändiga elu tähtsaimale muusikafestivalile. Teekonna käigus tuleb ette nii romantikat, pettumust kui absurdseid vahejuhtumeid. Kui miski ei lähe plaanipäraselt, tuleb noortel improviseerida ning just siis algab tõeline rock'n'roll.

"Tahtsime teha filmi, milles oleks sama palju energiat, huumorit ja hulljulgust nagu selles ajastus endas. See pole pelgalt nostalgialugu kaheksakümnendatest, vaid film noorusest – sellest tundest, et maailm on sinu ees valla ja ükski reegel ei tundu päriselt kehtivat. Äsja avalikustatud filmitreiler annab esmase ettekujutuse sellest pöörasest maailmast, mis vaatajaid kinosaalis ees ootab," ütles filmi režissöör Jaak Kilmi.

Noore Mihkli teekonnal on olulisel kohal tema muusikalised eeskujud Hardi (Simo Andre Kadastu) ja Hendrik (Erik Hermaküla) ning sõber Kojamees (Erling Eding). 

"Mängida Hendrikut hetkel, kui Generator M-i raju punk-periood oli seljatatud, Smilersist ei osata veel unistada ja elu artistina tundus aina perspektiivitum, oli ühtaegu põnev ja hirmutav. Põnev oli fantaseerida, missugused hetked kujundasid 19-aastast Hendrikut saama frontman'iks, kes kümneid aastaid hiljem müüb välja Unibet Arena. Suurim väljakutse oli mõista ja esitada oma nägemus, kuidas rääkis, musitseeris, naeris või vihastas 19-aastane Hendrik," ütles Erik Hermaküla.

Filmi produtsendid on Kristian Taska, Tanel Tatter ja Veiko Esken, kaasprodutsendid on Janis Kalejs, Rain Rannu ja Tõnu Hiielaid. Filmi operaator on Elen Lotman, heliloojad Hendrik Sal-Saller ja Erko Laurimaa, kunstnikud Katrin Sipelgas ja Kristaps Kalsers, kostüümikunstnik Anu Lensment ja grimmikunstnik Gristina Pahmann. Stsenaristina panustab Martin Algus.

Peaosades astuvad üles Timotheus Sammul (Mihkel), Erik Hermaküla (Hendrik), Erling Eding (Kojamees), Carolyn Veensalu (Liisa), Simo Andre Kadastu (Hardi) ja Rudolfs Apse (Ingvars). Teistes rollides Carmen Mikiver, Nikolai Bentsler, Ago Anderson, Aarne Soro, Jaune Kimmel, Jane Napp, Kaarel Pogga, Mauri Liiv, Priit Pius, Riho Kütsar, Rain Tolk, Karin Rask ja Ott Aardam. 

"Musta pori näkku" valmimist toetavad Eesti Filmi Instituut, Kultuurkapital, Viru Filmifond ja Tartu Filmifond, Läti Filmikeskuse ja Läti riikliku tagasimakse fondid. Tootjafirmad on Taska Film, Apollo Film Productions, Film Angels Studio ja Tallifornia. Filmi levitab Hea Film.

"Musta pori näkku" jõuab kinodesse 16. oktoobril 2026.

Toimetaja: Rasmus Kuningas

Samal teemal

kirjandusministri juures

pärnu muusikafestival

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

KULTUURISUVI

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

13:23

Arvustus. Punk pole surnud, vaid muteerunud

12:33

Euroopa juhtival esitlusfestivalil Reeperbahn toimub kolmandat korda Eesti esitlusõhtu

10:43

Esimese isutekitaja saanud "Musta pori näkku" jõuab kinodesse oktoobris

09:44

Ellerhein võidutses rahvusvahelisel koorikonkursil USA-s

09:20

Arvustus. Sommeri suur väike kirjanduslugu

21.07

Arvustus. Kui kirjaniku ülemusest saab tema alluv

21.07

Tarmo Noormaa: võrdlus teiste rahvaste muusikaga aitab tugevdada meie muusikalist identiteeti

21.07

Marianna Liik: mulle on öeldud, et miski minu muusikas on justkui tormiselik

21.07

Arvustus. Akutrelliga suppi söömas

21.07

Galerii: Hirtentreu ja Popolitova näitus "Neandertallase ilukabinet" jõudis Riiga

NÄDALA ALBUM

ERSO HOOAJA LÕPPKONTSERT

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

21.07

Arvustus. Kui kirjaniku ülemusest saab tema alluv

19.07

Arvustus. Odüsseuse aatomipomm

17.07

Nolani "Odüsseiat" Eestis IMAX-formaadis näha ei saa

20.07

EKA ja TLÜ tudengid alustavad nõukogudeaegse monumentaalkunsti inventeerimist

21.07

Galerii: Mare Mikoff ja Berit Talpsepp-Jaanisoo avasid Okase muuseumis ühisnäituse

21.07

Arvustus. Akutrelliga suppi söömas

21.07

Arvustus. Tehnoloogia vahendab, meedium lahendab

20.07

Galerii: Saaremaa ooperipäevadel esietendus Wagneri "Reini kuld"

10:43

Esimese isutekitaja saanud "Musta pori näkku" jõuab kinodesse oktoobris

20.07

Tallinna filmilinnaku stuudiokompleksi ehitamisega loodetakse alustada sel talvel

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo