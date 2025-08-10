Galerii: "Musta pori näkku" võtteplatsil toimus märulistseeni filmimine
Mihkel Raua menuromaanil põhineva mängufilmi "Musta pori näkku" võtteplatsil toimus dünaamilise ja koreograafiliselt täpse stseeni filmimine ja salvestati diskomeeste ja punkarite vaheline kaklusstseen. Film jõuab kinodesse 2026. aasta alguses.
"Musta pori näkku" põhineb Mihkel Raua samanimelisel autobiograafilisel romaanil. Lugu jälgib 1980ndate lõpu noort hevibändi, kelle unistus on esineda legendaarsel festivalil. Mäss, muusika ja eneseotsingud põimuvad pingelisteks elusündmusteks, mis määratlevad terve generatsiooni.
Film jõuab kinodesse 2026. aasta sügisel.
Toimetaja: Annika Remmel