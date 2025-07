Galerii: Tallinnas algasid Jaak Kilmi mängufilmi "Musta pori näkku" võtted

"Musta pori näkku" räägib 17-aastasest Mihklist, kes koos oma bändiga asub suvisele teekonnale, et astuda üles oma elu tähtsaimal muusikafestivalil. Alkoholist, muusikast ja armastusest laetud rännak muutub kogemuseks, mis kujundab noorte põlvkonna identiteeti kaduva impeeriumi viimastel aastatel.

"See on nooruse julguse ja mässu lugu, milles on palju äratundmist nii sellele põlvkonnale, kes ise tollal rokkis, kui ka tänastele noortele. Generatsioone ühendavas toeses näevad päevavalgust Eesti tuntuimate muusikute värvikad teod, kust ei puudu ka südamlik lugu," sõnas Kristian Taska.

Mihkel Raud on rõõmus, et tema teosest lõpuks film saab. "Raamatu ilmumisest on tänaseks tubli 17 aastat ja võib-olla on isegi hea, et raamatus kirjeldatud sündmused on saanud vahepeal settida – see annab filmi loojatele rohkesti vabadust materjaliga toimetada täpselt nii, nagu nad õigeks peavad," lausus Mihkel Raud.

Filmi produtsent on Kristian Taska, kaasprodutsendid on Tanel Tatter, Veiko Esken, Iikka Matila ja Janis Kalejs. Stsenaristina panustab Martin Algus.

Peaosades astuvad üles Timotheus Sammul (Mihkel Raud), Erik Hermaküla (Hendrik Sal-Saller), Erling Eding (Tarmo Kruusimäe a.k.a Kojamees) ja Carolyn Veensalu (Liisa).

"Musta pori näkku" jõuab kinodesse 2026. aasta sügisel.