Galerii: algasid Janno Jürgensi mängufilmi "Mind ei ole sinust eraldi" võtted

Film
Algasid mängufilmi “Mind ei ole sinust eraldi” võtted.
Vaata galeriid
11 pilti
Film

Janno Jürgensi ("Rain") teine täispikk mängufilm "Mind ei ole sinust eraldi" on lugu kahest lahku kasvanud õest, kelle elu pöörab pea peale traagiline sündmus, mis seob neid ühte tihedamalt, kui nad arvata oskaks.

Režissöör Janno Jürgensi sõnul pakub see filmilugu võimaluse lõimida erinevaid žanre – draamat, põnevikku, õudust ja krimilugu – luues omamoodi crossover'i. "Minu kui autori jaoks on loo keskmes psühholoogiline pinge. Soov, et vaataja hoiaks terve filmi vältel küüntega kinotoolist kinni," ütles ta. Film "Mind ei ole sinust eraldi" on Jürgensi sõnul eelkõige neile, kellele meeldib kino, mis kutsub publikut aktiivselt kaasa mõtlema, kus vastuseid ja lahendusi ei serveerita kandikul, vaid kus jääb ruum endal otsida ja tunnetada.

Produtsent Marju Lepp ütles, et hetkel ollakse filmivõtetega poole peal: "Filmisime osa perioodi Lõuna-Eestis - Elvas ja Järvselja metsades; Lääne-Eestis - Perakülas ning hetkel käivad võtted Pudisool. Järgmisel nädalal oleme Tallinnas Püha Johannese koolis ja edasi Harjumaa metsades ning niitudel. Võtted on läinud vaatamata heitlikele ilmadele ja laiale lokatsiooni valikule hästi." Janno Jürgens on Lepa sõnul tundliku filmikeelega režissöör ja võtteplatsil on väga tugev loominguline meeskond tema autorifilmi teostamas.

Draama üks peategelane Katrin on armastav pereema, kelle elu kulgeb täiuslikus rutiinis. Tema õel Maril, kes kasvatab oma poega üksikemana, nii hästi läinud ei ole. Ootamatud traagilised sündmused võtavad Marilt kogu elujõu ning Katrin hakkab õe eest hoolitsema. Kunagi väga lähedased õed on aja jooksul lahku kasvanud, aga õnnetus toob nad samm sammult taas üksteisele lähemale. Katrin leiab end ühtäkki skisofreenilisest olukorrast, kui taipab, et just tema on Mari õnnetu olukorra põhjustaja, samas aga õe ainuke tugi ja toetus. Nii annab Katrin Mari eest hoolitsedes tükk tüki haaval oma enese elu käest. Lisaks kahe õe omavahelisele emotsioonidest laetud suhete klaarimisele on aga kusagil veel külmad ja tundetud seadused ning politseiuurija Jekaterina, kes peab otsustama, kuidas toimida nii, et õigus võidaks, aga õiglus ei saaks kannatada.

Filmi peaosades astuvad ülesse Mari Abel ("Sandra saab tööd", "Nähtamatu võitlus") ja Eva Koldits ("Must auk", "Mo Mamma") ning kõrvalosades Katariina Unt ("Emalõvi", "November") ja Andres Mähar ("Võta või jäta", "Apteeker Melchior: Timuka tütar"). Filmi režissöör on Janno Jürgens ("Rain"), stsenaariumi kirjutasid Anti Naulainen ja Janno Jürgens. Filmi toodab Filmivabrik ja levitab ACME Film.

Film linastub kinodes 2026. aasta teises pooles.

Toimetaja: Rasmus Kuningas

