Koidula muuseumis toimusid filmi "Säärane mulk" võtted

Pärnus Koidula muuseumis toimusid täna filmi "Säärane mulk" võtted. Film põhineb küll Koidula samanimelisel näidendil, kuid on saanud uue lähenemise ja nii on filmi keskmes külaelu keerisesse sattunud noor Lydia Koidula.

Kui muidu toimuvad juulis alanud "Säärase mulgi" võtted peamiselt vabaõhumuuseumis, siis tänane võttepäev tõi filmiseltskonna Pärnusse Koidula muuseumisse.

"Me filmime siin papa Jannseni häärberit koos Lydia Koidula tegelase ja papa Jannseniga, et paar stseenikest on siin," ütles filmi "Säärane mulk" režissöör Ergo Kuld.

Uue lähenemise saanud "Säärase mulgi" keskmes on noor Koidula, kes satub ootamatult külaelu keerisesse.

"Ott Kilusk on Lydia Koidula väga maitsekalt ja ilusti tema enda loosse mugavdanud koos papa Jannseni, Kreutzwaldi, Michelsoni ja kõigi tolle ajastu tegelastega. See kooslus töötab väga hästi koos selle algupärase näidendiga, mis on tegelikult ju ühe talu keskne lustlik jant," ütles Kuld.

"Võttepäevi ei ole veel palju olnud, aga võtted on läinud täitsa hästi ja toredalt. Koidula tegelaskuju mängida on väga huvitav ja kindlasti ka vastutusrikas. Põhimõtteliselt kohtub ta enda kirjutatud tegelastega, aga sellel hetkel ta ei ole veel neid kirjutanud, ta saab inspiratsiooni ennast ümbritsevatest tegelastest," ütles Lydia Koidula osatäitja Maria Teresa Kalmet.

"Papa Jannseni roll selles filmis õnneks või kahjuks väga suur ei ole, aga mis asju ta ajamas on - tema kui isa tahab oma tütrele kõige paremat tulevikku ja üritab talle kõige parema mehe leida, vähemalt enda arust," ütles papa Jannseni osatäitja Ago Anderson.

Kinodesse jõuab "Säärane mulk" veebruaris vabariigi aastapäeva paiku.