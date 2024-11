Ago Anderson: tüdimushetki tuleb kõigil ette

30 aastat tagasi lavakunstikooli lõpetanud Ago Anderson läks pärast kooli lõppu tööle Endla teatrisse, kus ta töötab tänaseni. "Mulle meeldib. Mul on kodu seal," rääkis ta kultuurisaates "OP", miks ta otsustanud Endlasse jääda. "Teater on võimaldanud mulle tööd üle Eesti ja natuke ka piiri taga. Selles suhtes ei ole takistusi olnud, Eesti on nii väike. Vahel on küll tüütu Tallinna-Pärnu maanteed sõita, aga pole hullu," sõnas ta.

Üheks Endla teatri menukiks võib pidada Enn Keerdi lavastatud "Testosterooni", mis esietendus 16 aastat tagasi. "Kuna saal on täis, siis seda maha ei võeta. Uus põlvkond on peale tulnud. Osad on teisel-kolmandal ringil," märkis Anderson. "Näitlejate poolt tuli ettepanek, et katse korras võiks hoida nii kaua, kui saab. 20 aastat võiks olla, siis vaatab edasi."

"Testosterooni" trupil on vaikimisi kokkulepe, et sellega taastusproove ei tehta. See tähendab, et kui etenduse vahele jääb pikem vahe, ei tee nad enne uuesti lavale minemist proovi.

"See tähendab, et sul võib ka endal igasuguseid üllatusi tulla. Viimasel etendusel oli mõnest kohast päris keeruline üle saada. Meil on alati hästi lõbus," naeris Anderson. "See ei ole rutiinne ja igav töö, alati lähed väikese erutusega. Publiku naer on garanteeritud ja ka endale on naer garanteeritud," rõõmustas ta.

Endla teatri publik on Ago Andersoni üheksa korda oma lemmikuks valinud. "See annab jälle jõudu – teed õiget asja, pane edasi! Tüdimushetki tuleb kõigil ette," tõdes ta.

Lisaks teatrile on Anderson ka filmides ja seriaalides mänginud. Ta märkis, et tehnika kiire areng on kaasa toonud selle, et ka filmi saab poole kiiremini toota.

"See on isegi natukene halb, sest filmi spetiifika on hoopis teine. Teatris on rohkem aega oma rolliga tegelda. Pärast vaatad kinos, miks ma nii ei teinud, miks ma ei jõudnud veel seda mõelda. See on see varjukülg – kui oleks rohkem raha ja aega, saaks rahulikult teha," nentis näitleja. "Aga seriaalidega on veel eriti tore. Tihtilugu ei teagi üldse, millega lugu lõppeb. Otsast hakatakse tootma ja lõppu pole lugenud," märkis ta.

*

Kultuurisaade "OP" on ETV eetris neljapäeviti kell 20.