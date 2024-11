Endla teatri uuslavastuses saab publik võimu laval toimuva üle

Kogupere lastelavastuse "Ükskord ühes paigas" aluseks on Vladislav Koržetsi samanimeline raamat.

"See "Ükskord ühes paigas" koosnebki Koržetsil sellistest pisikestest lookestest, mis räägivad väga palju peresuhetest. Lugu keerleb selle ümber, kuidas täisväärtuslikku suhet hoida, mismoodi tülisid lahendada," tutvustas lavastaja Kaili Viidas.

Vaimuka ja lustlikku lavastuse teeb eriliseks publiku õigus asju otsustada. "Kogu etenduse käigus saavad nad otsustada mingisuguste asjade üle, mida näitlejad laval teevad, kasvõi rollide vahetus. Näitlejad näiteks ei tea ka, mis riided nad parasjagu selga panevad," rääkis lavastaja.

Näitlejatele pakub ootamatu rollide jaotus ja heas mõttes segadus nii parajalt pinget kui ka võimalust improviseerida. "Mina oma n-ö pika staaži jooksul pole veel sellist varianti niimoodi laval saanud teha, et ma tegelikult ei tea, keda ma tegema hakkan. Nii et selles mõttes on huvitav, et pead olema kogu aeg väga kohal ja valmis," kommenteeris Carmen Mikiver.

Näitleja Nils Mattias Steinberg ütles, et kui laste jaoks võib lavastuses toimuv tunduda lihtsalt naljakas, siis lapsevanemad leiavad kindlasti ka palju äratundmist. "Ma ütleks, et täiskasvanud vaatajale on ta täiesti vääriline materjal. Siin on mehelikkuse teema, siin on täiskasvamise teema, siin on koos mängimise teema, igasuguste erinevate suhtemängude teema," sõnas näitleja.

Etenduse ajal on laval tuhanded kaisuloomad, mis on saadud annetustena üle Eesti. Lavastaja sõnul sümboliseerivad need hästi lavastuse nostalgilisi ja lapsepõlve tagasipöörduvaid lugusid.

"Kaisukates on midagi sellist, mis meil on kõigil mingil kujul olemas olnud ja ta loob kogu lavastusele teatava atmosfääri. Selline tunne on, et laval juhtub ükskõik millise pere lugu, ükskõik kus kohas, ükskõik millises kodus. Need on meie oma Eesti lood," rääkis Viidas.

Lavastuses teevad kaasa ka Ago Anderson ja Kadri Rämmeld. "Ükskord ühes paigas" esietendub Endla suures saalis neljapäeval, 21. novembril.