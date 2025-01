Endlas esietendub Lydia Koidula näidendi kaasaegne muusikaline tõlgendus

Endla Teatri Küünis esietendub 1. veebruaril Ingomar Vihmari lavastus "M & M ehk kosjakased", mis on Lydia Koidula samanimelise näidendi kaasaegne ja värske tõlgendus. Lavastus on laulumäng, kus monoloogid on asendatud lauludega.

Lydia Koidula teine näidend "Maret ja Miina ehk kosjakased" valmis 1870. aastal peatselt pärast "Saaremaa onupoja" esietendust. Näidendi alusmaterjaliks on Koidula kasutanud Jannseni "Sannumetojas" ilmunud juttu "Naabre tütred", mis omakorda on Saksa pastori W. O. von Horni jutu "Die Nachbarstöchter" tõlge. Koidula kohandas teose sisu Eesti oludele ning täiendas seda terava kriitikaga kaasaja elu aadressil.

Lavastaja Ingomar Vihmar astub sammukese edasi ja uurib, kuidas see igihaljas lugu tänast teatrikülastajat võiks kõnetada. Lavastuse keskmes on ajatu mõte: "Selle asemel, et üksteisega kakelda, võiks leida ühisosa ja koos Eesti asja ajada," ütles Vihmar. Lavastus rõhutab ühisosa leidmise olulisust ja kutsub publikut mõtlema, kuidas ühiselt midagi suuremat ja paremat saavutada.

"M & M ehk kosjakased" on laulumäng, kus muusika loob meditatiivse ja emotsionaalse atmosfääri. Lavastuse eripära peitub selles, et monoloogid on asendatud lauludega, mis arendavad narratiivi ja väljendavad tegelaste emotsioone.

Laval astuvad üles: Kleer Maibaum, Karin Tammaru, Nils Mattias Steinberg, Tambet Seling, Paul Samuel Vihmar (külalisena) ja Astra Irene Susi.