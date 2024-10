Märt Avandi Endla "Nukumajast": loodan, et kõik naised vihkavad mind südamepõhjast

Endlas "Nukumaja" lavastav Laura Jaanhold ütleb, et tema jaoks on Ibseni näidend lugu vaimsest vägivallast. "See on päris meisterlik, kuidas Ibsen seda tabanud on. Tegelikult ei ole see lugu meist väga kaugel. Need samad inimesed, samad olukorrad, elavad siin meie kõrval," rääkis Jaanhold.

Peategelased, abielupaari Norat ja Torvaldi mängivad Liis Karpov ja Märt Avandi ütlevad samuti, et 150 aastat tagasi kirjutatu on vägagi aktuaalne.

Liis Karpovi sõnul räägib näidend iseenda leidmisest. "Julgusest vabaneda rõhuvast toksilisest suhtest, et elada oma väärtuste ja tõekspidamiste järgi," lisas ta.

"Neid mehi, selliseid Torvalde, on meie ühiskonnas ikka veel ja mitte vähe. Kuuleme neid lugusid, mis on oma koelt üsna sarnased, tähendavad siis kas vaimset või füüsilist vägivalda naiste suunas. Ma loodan, et kõik naised, kes lavastust vaatavad, vihkavad mind südamepõhjast," naeris Avandi.

Karpovi sõnul oli Nora rolli haaramine keeruline. "Ta peab jõudma lõppu välja, kus ta võtab vastu drastilise otsuse ja julguse kodust lahkuda. See teekond tuleb läbi käia ja selle kallal nokitsemine on olnud väga põnev," selgitas Karpov ning lisas, et Märt Avandi on olnud väga hooliv, nõudlik ja toetav lavapartner.

"Samad sõnad. meil on väga mõnus kahekesi," lisas Avandi.

Kolmes vaatuses ja ligi kolm tundi vältav lavastus esietendub Endla Küünis laupäeval.