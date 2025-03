Lavastaja Katrin Pärn: "Salemi nõiad" on väga mitmes mõttes aktuaalne

Nõiajahid ei ole otseses ega kaudses mõttes maailmast sugugi kadunud. "Kui me oleme prooviperioodi jooksul uudiseid lugenud, siis iga päev ikka tundub, et see on täitsa nagu meie tükist," sõnas Katrin Pärn. "Detsembris, kui me hakkasime proove tegema, siis oli uudis, et Haitil tapeti ära 184 inimest süüdistatuna nõiduses, sest kohaliku gängiliidri poeg jäi haigeks ja suri," lisas Janek Savolainen.

"Salemi nõidade" lugu tuuakse Pärna sõnul lavale aga täiesti klassikalises võtmes, psühholoogilise teatri heade tavade järgi. "See on meile endale uus, sest meie käekiri on päris pöörane. Aga tegemist on täiesti klassikalise versiooniga sellest, sest tundus, et kuna tema enda allegooria on nii tugev ja neid kihte tükis endas nii palju, siis me otsustasime, et me ei lisa sinna uusi kihte, vaid üritame ritta saada kõik need, mis seal olemas on," rääkis Pärn.

"Salemi nõiad" on Eestis lavale jõudnud ka varem nii Vanemuises kui ka Ugalas. 20 aastat tagasi astus Katrin Pärn ka ise Abigaili rollis üles. "Mulle väga meeldis seda rolli mängida, see on justkui see neiu, kellest kogu jama alguse saab. Väga kirglik ja kompromissitu noor daam. Aga mul on tunne, et tookordses lavastuses jäi ehk midagi kripeldama," selgitas ta tagamaid, miks otsustas Arthur Milleri tüki Eestis taas lavale tuua.

Pärna sõnul on tegu ootamatusi täis tükiga. "Inimene näeb kindlasti väga keerulist protsessi, kindlasti väga vihaseks ajavat ja abituks tegevat, aga loodetavasti siis ka lootusrikast. Need sündmused, mis laval aset leiavad, tekitavad vaatajas ma arvan tunde – see on see sama tunne, mis seda tänapäevaga ühendab – et kuidas see võimalik on, et asjad saavad niimoodi minna, kui me kõik saame asjadest ühtemoodi aru, kõik tõendused, märgid on õiged, aga kuidas see lugu saab siis sellise pöörde võtta."

Ühenduskohti tänapäevaga pakub lavastus Pärna sõnul kindlasti. "Ta peaks kindlasti olema kaasahaarav ja kaasa tundma panev ja loodetavasti siis ka äratundmist pakkuv. Et ta ei ole lihtsalt mingi vana lugu kuskil kauges Ameerikas mingisuguste imelike inimestega, vaid see on tõesti üsna nahalähedane kõik," sõnas ta.