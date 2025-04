Endla toob lavale Vaino Vahingu "Suvekooli"

Vahingu näidend "Suvekool" jõudis 50 aastat tagasi esimest korda publiku ette just Endlas. Nüüd toob lavastaja Ingomar Vihmar selle uuesti lavale.

"No kõige lahedam asi, mis mina olen kunagi teatris teinud, ma arvan. Kõige huvitavam protsess, kõige huvitavam autor," ütles näitleja Nils Mattias Steinberg.

Näidendit on erinevatel aegadel käsitletud kui maa ja linna ning noorte ja vanade konflikti, aga ka kui peredraamat ning mängu ja tegelikkuse piiri testijat. Nils Mattias Steinberg ütles, et tema jaoks on see kõige rohkem lugu hirmust ja sellest, et sageli on tundeid kõige raskem väljendada oma kõige lähedasematele.

"See on selline lugu, kus üks poeg naaseb oma vanematekoju koos oma kaasaga ja siis ta piinab neid kaks kuud. Ta tahaks neile mingeid asju öelda, aga seal majas ei ole kombeks otse öelda ja ta peab seda tegema läbi erinevate eksperimentide ja mängude. Ta on hästi mänguline ja samas on seal sellesse mängu sisse kätketud ka mingi tohutu suur valu," ütles Steinberg.

"Mina mängin peategelase abikaasat, kes tuleb temaga koos maale, kus ta elab. Tegelikult oli prototüüp ikkagi Vaino Vahingu kunagine abikaasa Maimu Berg. Selle tekstiga oli tõesti nii, et ma lugesin seda esimest korda ja mul oli tunne, et ma ei ole vist mitte kunagi lugenud midagi, mis mind puudutas. See oli lihtsalt nii päris. See on ikkagi lugu sellest, kuidas meil on alati püüe üksteisega kokku jõuda. Ja ka armastusest," ütles näitleja Astra Irene Susi.

"Suvekool" esietendub Endla teatri Küünis 17. aprillil.