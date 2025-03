Saara Nüganen: minus on pimedam pool väga hästi esindatud

Näitleja Saara Nüganen rääkis kultuurisaates "OP" Endla teatri lavastusest "Salemi nõiad", mille käigus avastas ta, et ka temas on pimedam pool väga hästi esindatud, seda peab julgema lihtsalt natuke rohkem avastada. Praegu käivad tal Vene teatris proovid Elmo Nüganeni käe all Marius Ivaškevičiuse uue näidendiga "Jumalad".

"See oli rohkem elu vingerpuss, ma sain lapse ja pidin kuhugi paikseks jääma," selgitas näitleja Saara Nüganen, kuidas ta Endla teatrisse tööle sattus.

Tallinna ja Pärnut võrreldes tõi Nüganen välja, et Tallinnas on palju rohkem võimalusi ja kultuuri, Pärnus on seda vähem, sest inimesi on vähem ja linn on väiksem. "Siin ei ole mitte midagi ette heita, see lihtsalt nii on," täpsustas Nüganen.

"Eks paratamatult töö tuleb ikkagi koju kaasa. Kui on perekondlikud õhtusöögid, siis püüame mis me püüame, lõpuks see laev keerab ikka teatrisadamasse," muheles ta.

Nüganen rääkis, et Endla lavastus "Salemi nõiad" pärineb päriselu sündmustel, mis toimusid Ameerikas 17. sajandi lõpus, kui olidki nõiaprotsessid ja reaalselt poodi üles 11 inimest. "Selle tõttu, et üks kamp noori tüdrukuid väitis, et nemad on meediumid, kes teavad, kes kuradiga koostööd teevad."

Nüganeni tegelaskuju on alguses ise süüdistaja ning pärast süüdistatav. "Tal süda hakkab valutama, kõiki põhjuseid ei tahaks reeta, peab lavastust vaatama tulema, aga ta mõtleb mitu korda ümber," sõnas Nüganen.

"Minu jaoks ei olnud väga raske endas tumedamat poolt üles leida, sest mul on tunne, et minus on see pimedam pool väga hästi esindatud, lihtsalt ma pean julgema seda natuke avastada," ütles Nüganen.

Nüganeni huvitasid kõige rohkem need tüdrukud ja mida rohkem ta kaevus sellesse, miks tüdrukud nii käitusid, siis tundus talle üha rohkem nende käitumine täiesti loogiline. "Ühelt inimrühmalt on ikkagi ära võetud peaaegu kõik õigused. Puritaanlikus ühiskonnas ei ole naisel mingit väärtust, eriti noorel naisel, kellel pole ka vanemaid, paljud nendest tüdrukutest olid ka orvud. Ei ole mingeid väljavaateid, ei ole võimu, otsustusõigust oma elu üle."

Nüganeni sõnul pole siis ime, et nad tõstavad mingi hetk mässu ja tahavad selle eest kätte maksta. "Kui sa saad äkki läbi mingi ime endale võimu, et sinu näpuviibutuse järgi hakkavad asjad juhtuma, siis see võib peast segi ajada küll."

Nüganenil on alanud ka proovid oma isa Elmo Nüganeni käe all. "Vene teatris tuleb lavale Marius Ivaškevičiuse uus näidend "Jumalad", mis räägib Ukraina sõjast ja Mariupolist. Raske tema, aga ma loodan, et me suudame selle publikuni tuua läbi lootuse, läbi helguse."

"Elmol tuli mõte mängida seda lavastust kahe koosseisuga, et ka eesti publikut rohkem Vene teatrisse tõmmata. Tükk tuleb välja venekeelsena vene näitlejatega ja eestikeelsena eesti näitlejatega," ütles ta.

Nüganen on ka varem oma isa käe all erinevates lavastustes kaasa teinud, aga pigem vähe. "Ma tunnen, et ma olen rohkem positsioonis, et ma julgen võib-olla öelda rohkem asju, mida ülejäänud trupp ei julge, seda ma olen varem tundnud küll, aukartust on nii-öelda vähem, ma saan võib olla otsemini öelda, et ei tea, kas see ikka nii hästi töötab. Kasvõi visata õhku, isegi kui ta jääb enda juurde, mis on ka väga aus, " muheles Nüganen.