Elmo Nüganen: tahtsin anda omapoolse panuse selles ebavõrdses sõjas

"Kui ma ühel hetkel aru sain, millises olukorras ma olen ja et ma pean nüüd midagi tegema, siis ma tõesti mõtlesin, mis on see, kuhu ma tahan kohe alla kirjutada, ja sain aru, et ma tahan teha lugu Ukraina toetuseks selles ebavõrdses sõjas," ütles Elmo Nüganen, kes toob Vene Teatris lavale Marius Ivaškevičiuse näidendi "Jumalad".

"Ma tahan sel teemal öelda midagi, tahan, et see teema ei hääbuks, me ei tohi lasta sel teemal vaikselt susiseda ja ära kustuda, sest küsimus ei ole mitte ainult selles, et meie võime olla järgmised, mina ei ole üldse seesmiselt paanikas, vaid see on ebaõigluses ja ebavõrdsuses, siin on nii palju asju valesti, me ei tohi lasta sel kuhugi kustuda," tõdes Nüganen.

"Mida ma teha saan? Saan selle toetuseks teha lavastuse, ma otsisin materjali ja kui Marius Ivaškevičius kuulis, et ma otsin, pakkus ta mulle ise, et seda pole tehtud. Ma krabasin kohe sellest võimalusest kinni ja üsna ruttu sain aru, et tahan seda teha kahele auditooriumile. Tahan, et need vene inimesed, kes tulevad seda vaatama, tajuksid, et on suur hulk eestlasi, kes samas teatris seda käivad vaatamas ja teaksid, et ka nende näitlejaid, kes mängivad, võivad tulla eestlased vaatama ja nemad võivad ise ka tulla eestlasi vaatama. See kõik toimub samal laval," selgitas Nüganen, kelle sõnul talle tundus, et see teema peab just Vene Teatris kõlama.

Lavastaja sõnul ei pea seda lugu kartma. "Ta tekitab mingisuguse ängistuse, aga ta paneb väga mõtlema. Võimalik et isegi aktiveerib meid, teeb meid natuke teatud teemadele avatumaks, järsku hakkame nägema seoseid ka oma minevikuga," sõnas lavastaja.

Mõlemad trupid on Nüganeni sõnul üksmeelsed ja mõistavad asju ühtmoodi. "Ei ole vaja hakata midagi seletama, vahe on ainult ühes, väga olulises asjas. Kui meile, eestlastele, on see väga lähedal, kõik see, mis Ukrainas toimub, siis nendes, ükskõik, kas keegi on sündinud Ukrainas või Venemaal, aga nad on meie trupis, siis neid puudutab see, neil käib see sees."

"Ma ei tahaks öelda, kes need jumalad on, aga võtmeks, kust pealkiri tuleb, on selles, kui üks tegelane ütleb lavastuses lause, et ta teab ainult üht olendit, kes võib käituda sel moel, et ta ühe käega kingib elu ja teise käega võtab selle elu, kui ta tahab, muidugi, kui see olend olemas on. Ju siis see on jumal, aga kas vahel mõnes eluvaldkonnas või mingis situatsioonis mõned inimesed ei võta endale õigust käituda nagu jumalad ja otsustada inimeste saatuste üle. Lavastus räägib pigem sellest, et jumalad on jutumärkides, isehakanud jumalatest, kes käivitavad sõdu, otsustavad inimeste saatuste üle, sealt siis pealkiri," selgitas Nüganen.

Näitlejannadest teevad kaasa Külliki Saldre Ugalast, Mari Avdjuško, Katariina Unt, Eva Koldits, Saara Nüganen ja Els Raidmets teatrikoolist. "Ja üks klimp supi sees nagu me räägime, on Märt Avandi," muheles Nüganen.

"Jumalad" eestikeelne trupp astub esmakordselt publiku ette 30. mail ja venekeelse trupi maailmesietendus on 4. juunil. Mõlemad etendused on sünkroontõlkega.