Endla teatris esietendub Janek Savolaineni ja Katrin Pärna draama "Salemi nõiad"

Endla teatri suures saalis esietendub laupäeval draama "Salemi nõiad", mis on lugu massihüsteeriast ja nõiajahist ning sellest, milleni see koos viia võib.

"Salemi nõiad" kirjutas Arthur Miller Ameerikas Salemi linnas 17. sajandil toimunud nõiaprotsesside alusel. See on traagiline lugu, kus elu kaotasid paljud süütud inimesed.

Näidendi lavastajad on Janek Savolainen ja Katrin Pärn. "Arthur Miller on kirjutanud selle viiekümnendatel omakorda justkui allegooriaks tema eluajal toimunud nii-öelda nõiajahtidele, kus siis enam päris nõidu ei jahitud posimise või kellegi haigeks tegemise pärast ja ei aetud neid ka teibasse ega pandud põlema. See on üsna universaalne materjal, mis kahjuks sobib inimeste maailma kahjuks igal ajal, sest suuremad või väiksemad nõiajahid on endiselt moes," rääkisid nad.

Nii näebki lavastuses, milleni võivad viia massihüsteeria, valesüüdistused ja manipuleerimine. Proovile pannakse suhted ja armastus, aga ka arusaamad tõest ja õiglusest.

Pärnale ja Savolainenile on see juba 13. üheskoos tehtud lavastus. "Salemi nõiad" on esimene lavastus, mis jõuab lavale professionaalses teatris, mis ei ole Tartus.

Võimsas ja pingelises etenduses teeb kaasa üle 20 näitleja, nende seas Andrus Vaarik, Märt Avandi, Saara Nüganen, Carmen Mikiver ja Sten Karpov.

"Võiks öelda, et see lugu räägib valesüüdistustest, massihüsteeriast, hirmu külvamisest, mis on ju manipulatsioonivahendid. Tänapäevast assotsieerub mul paralleel sotsiaalmeedias toimuvaga, kus võtab sageli aruka ja argumenteeritud dialoogi asemel võimust kollektiivne hukkamõist ja emotsioonid. Selle pinnalt me sageli sildistame ja tegelikult tühistame inimesi alusetult," rääkis Karpov.

"Salemi nõiad" esietendub Endla suures saalis laupäeval.