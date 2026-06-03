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Endla teatris esietendub samal päeval kaks uut suvelavastust

Teater
"Amleth" Autor/allikas: Gabriela Järvet
Teater

13. juunil esietendub Endla teatris korraga kaks uut suvelavastust: küünis jõuab publiku ette Kaili Viidase "Amleth", suures saalis näeb Karl-Andreas Kalmeti debüütlavastus "Omadega".

Mõlemad lavastused on loodud spetsiaalselt selleks suveks.

Kaili Viidase lavastus "Amleth" vaatab üht maailma tuntuimat lugu uuest vaatenurgast.
Shakespeare'i kõrval on lavastuse aluseks ka Saxo kroonika ja teised Hamleti-loo allikad. Dramaturg Ott Kiluski koostatud tekst põimib erinevad hääled ja ajastud üheks tervikuks.

"Amleth" muudab täielikult ka Endla teatri Küüni ruumi. Publik jälgib tegevust linnulennult kõrgemalt tasapinnalt, samal ajal kui mänguala avaneb nende all. Lavastuse visuaalne maailm ühendab naturaalsed materjalid, videokunsti, valguse, muusika ja koreograafia.

Lavastaja Kaili Viidas on soovinud "Hamleti" materjaliga töötada juba aastaid. Lavastus toob kokku küsimused saatusest, valikutest, võimust ja inimeseks olemisest, kuid teeb seda vormis, mis ei kuulu enam ainult ühele autorile, vaid paljudele häältele.

Lavastuse kunstnik on Iir Hermeliin, helilooja Astra Irene Susi, valguskujundaja Ivar
Piterskihh, laser- ja videokujundajad Argo Valdmaa ja Antti Aalmaa ning koreograaf Ingmar Jõela.

Mängivad Sten Karpov, Maarja Johanna Mägi, Karin Tammaru, Ireen Kennik, Liis
Karpov, Priit Loog, Ago Anderson, Tambet Seling ja Siim Angerpikk.

"Omadega" Autor/allikas: Priit Loog

Samal õhtul jõuab Endla suures saalis publiku ette Karl-Andreas Kalmeti esimene lavastus "Omadega".

Dramaturg Paul Piigi ja trupi koostöös valminud tragikoomilised sketšid vaatavad
ausalt ja humoorikalt otsa sõprusele, kambavaimule ja koos nokitsemisele. "Omadega" on saanud impulsse Richard Janno jutustusest "Vutimehed" (1935), Eesti spordiajaloost ja lavastuses osalevate trupiliikmete elust.

Kunstnik Illimar Vihmar on lavale paigutanud garaaži, mille juures kogunevad neli meest: Mauri Liiv, Meelis Rämmeld, Nils Mattias Steinberg ja Indrek Taalmaa. "Omadega" valguskujundaja on Margus Vaigur ja videokujundaja Sebastian Talmar.

Toimetaja: Karmen Rebane

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