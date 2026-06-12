Endla teatris tuleb lavale jalgpallist inspireeritud lavastus

Kuigi Endla näitleja Karl-Andreas Kalmet on oma lavastajadebüüdiks inspiratsiooni saanud nii spordiajaloost kui ka raamatust "Vutimehed", on jalgpall pigem vahend, mille kaudu rääkida koosolemise ja sõpruse lugu.

"Mingid asjad on võib-olla ka otseselt jalgpalliga seotud. Aga ta annab väga hea võimaluse mingitest teemadest rääkida. Samamoodi kambavaim ja mingid sellised sõpruse teemad ning me kõik kuulume mingisse meeskonda või kollektiivi. Siis meil on seal mingi dünaamika ja mingis muus hetkes oleme üksinda ning meil on selle kamba sees mingid oma tülid ja muud asjad," lausus Kalmet.

Kalmeti sõnul oli tal soov sellist lavastust teha juba mõnda aega, kuid et tükk näeb ilmavalgust jalgpalli maailmameistrivõistluste ajal, on Kalmeti sõnul lihtsalt tore kokkusattumus.

"Mis teeb väga toredaks selle ja mis teeb ka mõnes mõttes riskantseks seda tükki, on see, et me kasutame suhteliselt palju selliseid improvisatoorseid võtteid. Me võtame selle riski, sest meil ei ole kõik teada, et kuidas läheb või mida mu kaaslane mulle vastab," sõnas näitleja Nils Mattias Steinberg.

Lavastus "Omadega" esietendub Endla teatri suures saalis laupäeval.