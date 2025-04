Ugalas esietendub romantiline draama "Sünnipäevaküünlad"

"Sünnipäevaküünlad" on lugu Ernestine`ist, kes vananeb etenduse jooksul peaaegu sada aastat. Ta on tõeline pere kooshoidja, kes küpsetab igaks enda sünnipäevaks tordi.

"See on hästi puudutav materjal ja räägib väga olulistest asjadest inimese elus, räägib kurbusest, rõõmudest, armastusest, leinast. Seal on justkui kõik koos," ütles lavastaja Andres Noormets.

Etenduse algul tähistab Ernestine 17. sünnipäeva, kui aga käes on tema 101. sünnipäev, pole Klaudia Tiitsmaa kehastatav naine sisemiselt peaaegu üldse muutunud.

"Aga mulle tundub et see ongi ju nii, et väliselt me kõik muutume, seljad jäävad haigeks ja põlved jäävad haigeks, aga sisemiselt jääme ju ikka noorteks," ütles Ernestine`i osatäitja Klaudia Tiitsmaa.

Aarne Soro mängib naabripoiss Kennethit, kes armub Ernestine`i jäägitult, kuid leiab vastuarmastuse alles eluõhtul. Lavakooli aegne Andres Noormetsa õpilane Soro peab Noormetsa enda kui näitleja kõige olulisemaks lavastajaks, kes jätkab Kaarin Raidi lavastajakäekirja.

"Ta üritab tõeni jõuda võib-olla teisi teid pidi kui teised lavastajad ja see on väga äge teekond temaga," ütles Kenneth`i osatäitja Aarne Soro.

"Ma tegelikult tahtsin lavastamist õppida, aga sel ajal niisugust eriala Eesti teatrikoolides ei õpetatud. Tähendab, tuli ennast näitlejaks mõelda ja seda tööd teha ja siis oodata, millal see võimalus on. 1991. aastal siis see tekkis," ütles Noormets.