"Uue tüdruku" lavastaja Laura Võigemast: teater ei pea surmtõsine olema

Illar, Monsa, Kämmal, Ragnar, Lembi, Silver, Liisa, Triinu ja Velts moodustavad väikse külakogukonna, kus kakeldakse ja siis jälle lepitakse. Aga kui kell saab seitse, kogunetakse üksmeelselt teleri ette Venezuela seebikat vaatama.

Kui külarahva ette ilmub salapärane Maria Luisa otse telerist, hakatakse uuele tüdrukule selgeks tegema, mis on eestlaste põhiväärtused. Nalja saab ja mõistagi naerdakse ikka iseenda üle.

"Ma ei usu, see ta on lugu väikeste linnade inimestele. Eestis ei olegi suuri linnu olemas, Tallinn ei ole maalilma mastaabis linngi, kõik on külad. Nii et ma arvan, et see lavastus on kõigile, kes tahavad tulla ja mõnusalt õhtut veeta," rääkis Illari osatäitja Tarvo Vridolin.

Uue tüdruku Maria Luisa osatäitja Lauren Grinberg sõnas, et kõige põnevam oli töötada Vaiko Epliku lauludega ja improviseerida. "Me improviseerisime hästi palju," märkis ta.

Vaiko Epliku laulud trupi ja saateansambli otseesituses saadavad kogu etendust, kuid loo autorid Priit ja Laura Võigemast on saanud inspiratsiooni ka Andrus Kivirähki loomingust.

"Kivirähk on meil põhimõtteliselt igapäevane menüü – loeme unejutuks. Ma isegi ei oska kokku lugeda, kui mitu korda ma paljusid Kivirähki raamatuid läbi olen lugenud. Ju see on ka eestlase nii-öelda hingeelu, mis on emapiimaga kaasa saadud," lausus Priit Võigemast.

Laura Võigemast leiab, et teater ei peagi olema surmtõsine. "Aga kõige paremal juhul ta võiks olla midagi sellist, mis äratab erinevaid aju piirkondi erinevatel hetkedel," sõnas ta.

"Uue tüdruku" kunstnik on Kristjan Suits, mängivad

Maarja Mõts, Riho Kütsar, Martin Mill, Tarvo Vridolin, Margaret Sarv, Lauren Grinberg, Jass Kalev Mäe, Adeele Jaago, Terje Pennie ja Alden Kirss. Bändi kuuluvad Kristjan-Robert Rebane, Mihkel Kuusk ja Tobias Tammearu.