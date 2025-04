Ugala teatris jõudis lavale Margaret Sarve lavastus "Ja on kukutud"

Ugala teatris esietendus näitleja Margaret Sarve ja trupi ühislavastus "Ja on kukutud", mis vaatleb elu magusvalusat argipäeva ja selle sügavamaid allhoovusi, sest ajal, kui kõik on justkui võimalik, suureneb surve elada oma elu "õigesti".

Juba esimeses stseenis on juhuslikult kokku juhtunud noored valiku ees, kas ja kuidas mööduda takistusest, millest justkui üle astuda ei tohi. Aga lõpuks see siiski juhtub.

Lavastaja Margaret Sarv ütles, et dramaturgi abita loodud lavastus sündis tema sõpruskonda kuuluvate noorte näitlejate ühistööna, olles peegeldus maailmale, mida tema eakaaslased tajuvad. "Kui me üldse esimest korda sellest lavastusest rääkisime, siis me mõtlesime päris palju Ikarose loo peale, müüdi peale. Aga eks mida aeg edasi, siis see teema kuidagi laienes, leidis uusi nurki," sõnas Sarv.

"Miks me ikkagi tahame seda päikest puudutada või miks me tahame midagi veel või rohkem? Tänapäeval see maailma paljusus, mis meie ümber on, tohutult infot, kuidas õigesti elada, mida tuleb teha, et olla tubli, et hästi hakkama saada, et olla normaalne inimene. Selles orienteeruda on nagu nii raske," märkis näitleja Pirte Laura Lember.

"Jah, tänapäeval on ju nii palju standardeid kuskilt tulnud, et mida kõike peaks tegema. Peaks olema karjäär ja abielluma ja lapsed ja pere, et mis kõik peaks olema või kuidas elama. Vahel on raske seda julgust leida enda seest, et teha kuidagi vastuvoolu otsus kõigele muule," lisas osatäitja Lauren Grinberg.

Osalt improvisatsioonile tuginevat lavastust "Ja on kukutud" mängitakse Ugala teatri väikeses saalis ja see sobib vaatamiseks alates gümnaasiumiastmest.