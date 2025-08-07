Ugala teater toob sügisel publikuni kolm uuslavastust

Ugala teater on alustamas oma 106. hooaega, mis toob vaatajateni kolm uuslavastust ning tervitab trupiga liituvat noort näitlejat Merlin Kivi.

13. septembril jõuab Ugala teatri väikeses saalis hooaja avalavastusena publiku ette Ameerika näitekirjaniku Bekah Brunstetteri südamlik, eluline ja humoorikas näidend "Taeva kingitus", mille lavastab teatri loominguline juht Liis Aedmaa. "Taeva kingitus" on ühe perekonna lugu, mis kõneleb armastusest, usust ja keerukatest valikutest. Kõik tegelased on sunnitud oma senised uskumised küsimärgi alla seadma ja elule veel ühe võimaluse andma.

Samal õhtul toimub Ugala teatri 106. hooaja avapidu, kus õhtu peaesinejana astub üles Lexsoul Dancemachine. Lisaks saab just selleks peoks kokku Ugala teatri uus majabänd, antakse üle möödunud hooaja publiku lemmikutele teatripreemiad Kuldõunad ning avatakse keldrisaalis diskoteek, kus muusikat valivad vaid ugalalased.

4. oktoobril esietendub Andres Noormetsa kirjutatud ja lavastatud kahevaatuseline komöödia "Superstaar". See on lugu mehest, kes kunagi päästis teise elu ning ilmub nüüd taas tema ukse taha. Laval arenev pöörane situatsioonikoomika tõstatab küsimuse, kui palju me oleme nõus kannatama tänutundest teise inimese ees.

27. novembril jõuab esimest korda Eesti teatrilavale kogu perele sobilik Astrid Lindgreni "Mio, mu Mio". Lavastaja Mait Joorits viib publiku fantaasiarikkale ja seikluslikule teekonnale, kus kohtuvad valgus ja pimedus, üksindus ja sõprus, julgus ja armastus. Lavastust mängitakse vaid Ugala teatri suurel laval.

106. hooajast liitub Ugala trupiga näitleja Merlin Kivi, kes on lõpetanud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikooli 30. lennu. Lisaks on ta õppinud Tartu Ülikoolis filosoofiat ja majandusteadust, Heino Elleri Muusikakoolis rütmimuusika laulu ning Tallinna Muusika- ja Balletikoolis muusikaproduktsiooni. Merlin mängib sügise uuslavastuses "Mio, mu Mio".

Sügishooaeg algab kahe külalisetendusega Tartus Eesti Rahva Muuseumis: 27. augustil etendub Andres Noormetsa lavastus "Surmkindlad asjad siin elus" ning 28. augustil Garmen Tabori lavastus "Džinnimäng". 1. septembril jõuab "Džinnimäng" ka Pärnusse Endla teatrisse.