Ugala uus juht Heigo Teder: ma jõuan tagasi koju

Kui Teder osales mõne kuu eest publikuna Kadri Noormetsa lavastuses "Parasiit", kus teatrikülastajad viiakse muidu külastajatele kättesaamatutesse Ugala tagatubadesse, puhkes Teder ühel hetkel südamest naerma.

"Sain aru, et kuigi elu on mind viimasel viiel aastal Ugala teatrist ja inimestest, kes seal töötavad, eemale viinud, tunnen seda maja nii läbi ja lõhki, et endiselt teadsin ka kinnisilmi, kuhu Ugala teatri keldris astuda. Ehk minus süvenes selle etenduse jooksul teadmine, et ma jõuan tagasi koju," rääkis Teder ning lisas, et koju tagasi jõudmine ei täida inimest ärevusega.

"See täidab sind rõõmsa rahuloluga, et kohe-kohe on see päev käes. Nii et ei mingit ärevust," lisas mõne päeva pärast uuele ametikohale asuv Teder, kes on eri eluetappidel ka varem Ugalas ametis olnud.

Kui nõukogu Tederi Ugala uueks juhiks valis, nimetati üheks põhjuseks selget visiooni Ugala tulevikust. "Kui 1. juulil hakkab üks järjekordne päev, minu jaoks väga tähtis päev, kus ma astun Ugala etteotsa, siis kas teatripubliku ja -töötajate jaoks otseselt midagi muutub? Kui Ugala teater oleks väga kehvasti juhitud organisatsioon, siis peaks neid muutusi minu esimesel tööpäeval kohe silmaga näha olema. Aga kui Ugala teatrit on seni väga hästi ja tugevalt juhitud, siis on ideaalilähedane, kui minu esimesi kuid seal teatris töötades ei ole isegi tunda," selgitas Teder.

"Teater on oma olemuselt selline aeglane organism, kus eelmiste juhtide poolt on erinevad otsused juba väga pika ajaperspektiivi peale ära tehtud, mis saavad endale uuslavastuste näol vaimse ja füüsilise vormi. Üks põhjustest, miks ma pöörasin oma pilgu Ugala teatri poole, on see, et ma väga hindan Ugala mitmekesist repertuaari ja näen, et see teater on väga heas positsioonis. See on see koht, kus on soov anda omalt poolt väike tõuge, et asjad veelgi paremaks saaksid."

Teder lisas, et tema soov on hoida Ugala teatri traditsioone. "Olla avatud kogukonnale nii Viljandis, sest teater peab suhestuma linnaga, kus ta asub, kui ka kogu Eestimaal. Ja tuua teatri juurde erinevaid uusi inimesi. See on see koht, kus ma oma suhteliselt pika ja kirju korraldajakogemusega oman tutvusi nii Eestis kui välismaal," rääkis ta.

Saalidesse saab uusi inimesi Tederi sõnul lihtsasti. "Inimesed peavad lihtsalt teadma, mida head seal majas tehakse. Kümmekond aastat tagasi kohtusin töises episoodis Marii Karelliga, kes ütles mulle ühe lause, mis mind on senimaani saatnud. Ta ütles, et see on väga hea, kui te ise usute ja teate, et te teete head asja, aga on veel parem, kui teised inimesed seda ka teaksid," naeris Teder.

"Avatud olek on see, mis annab teatrile läbipaistvuse ja nähtavuse. Peame siis veelgi enam rääkima ja inimestele märku andma, et tulge, vaadake, leidke repertuaarist endale sobiv asi üles."