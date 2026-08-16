X!

Dramaturg Tõnis Parksepp: sõlmime hingeminevalt kokku inimese elukaare

Teater
Foto: Elena Aulis / Ugala teater
Teater

Ugala dramaturg Tõnis Parksepp rääkis Klassikaraadios, et Viljandi haiglahoones toimuvas lavastuses "Lühem kui elu" on kogu inimese elukaar väga hingeminevalt kokku võetud. Parksepa sõnul suhtuti ülima aupaklikkusega lugudesse, mida haiglaga kokku puutunud inimesed neile jagasid.

18. augustil esietendub Ugalas lavastus "Lühem kui elu", mis on dokumentaalnäidend Viljandi vanast haiglast, mis 2025. aastal pärast 40 tegevusaastat uksed sulges.

"Majasiseselt oli ideest teha Viljandi vanas haiglahoones lavastus juba pikemalt räägitud ja mõeldud. Ugala uus juht Heigo Teder andis ideele hoogu juurde ja kindlamaks plaaniks sai see aasta aega tagasi," ütles Ugala dramaturg Tõnis Parksepp.

Pool aastat tagasi hakati koguma lugusid Viljandi vanast haiglahoonest koostöös Viljandi haigla ja Viljandi muuseumiga. "Mälestused kunstilises võtmes on ka lavastusse jõudnud. Lavastus toimub keldrist 9. korruseni, mingid korrused jäävad küll vahele, aga kahe vaatuse jooksul on püütud võimalikult palju seda maja haarata," tõdes dramaturg.

Haigla suleti, kuna see ei vastanud enam tänapäevastele nõuetele ja seda polnud mõtet ka renoveerida. "Motiiv lühem kui elu ongi võimalus proovida jätta selle hoonega hüvasti ja võtta kokku, mida see maja omas ajas inimestele on tähendanud," sõnas Parksepp.

Üle 50 inimese saatis oma mälestusi ning nad kõik andsid oma nõusoleku, et nende lugusid võib lavastuses kasutada. Lisaks suheldi ka paljude inimestega, kes haiglas on töötanud.

"Arvo Iho filmi ""Ainult hulludele ehk Halastajaõde" jääb Viljandi haiglahoone samuti alles, sest filmi tegevus toimus tollal alles vastavatud haiglahoones," sõnas Parksepp.

Dramaturgi sõnul on kogu inimese elukaar selles lavastuses väga hingeminevalt kokku võetud.

"Suhtume inimestesse, kes meile oma lood usaldasid, ülima austuse ja aupaklikkusega. Kui lood uue kunstilise terviku, siis kunsti mõttes on vaja erinevaid motiive. Hästi palju oli sünnituslugusid ja mälestusi, kus olid jäänud meelde mingid omaaegsed kentsakused ja negatiivsed asjad. Näitama peab erinevaid värve, aga jantlikkust ja naermist oma aja kentsakuste üle lavastuses kindlasti ei ole. Pigem kutsume kaasa mõtlema ja pöörama tähelepanu enda tervisele ja inimestele, kes su ümber on, kuidas neid selles kaduvuses, teater on kaduv kunst, hoida," selgitas dramaturg.

Parksepa sõnul saadeti mälestuste kogumise kampaania jooksul neile ka üldistavaid lugusid. "Näiteks kuidas pere, kes elas Jämejala külas, haigla ligidal, pidi iga kord jälgima, kes bussilt tuleb, sest haiglasse suunduvad inimesed käisid üle nende põllu ja sageli haarati midagi pere põllult ka kaasa, kapsaid näiteks. Oli lugusid, kuidas haiglas käimine inspireeris ka ise arstiks hakkama, lood olid kirjud nagu elu kõikides oma värvides," tõi Parksepp välja.

Tõnis Parksepp ja Tarmo Tiisler Autor/allikas: Klassikaraadio

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Delta", saatejuht Tarmo Tiisler

Samal teemal

kirjandusministri juures

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

KULTUURISUVI

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

16:58

Dramaturg Tõnis Parksepp: sõlmime hingeminevalt kokku inimese elukaare

13:31

Esa-Pekka Salonen: Eesti on praegu muusikaliselt üks huvitavamaid paiku

10:06

Helen Reiser: muuseumipileti laenutus on heategevuslik algatus

09:00

Lavakast lavale | Mirjam Aavakivi

15.08

Pärnus toimus kuues kirjandusfestival

15.08

Andrei Hvostov: kui lapsed raamatuid ei loe, võib elu neid vaimselt murda

15.08

Taasiseseisvumispäeval toimub Narvas suur ühislaulmine

15.08

Jonas Tarm ja Jim Ashilevi: igatsus kodu järgi saadab meid läbi elu

15.08

Taavi Tõnisson: inimeste lood ja suhted paeluvad mind just kirjasõna kaudu

15.08

Joel Väli: haigla on sündmuste, hetkede ja lugude betooni valatud kogum

NÄDALA ALBUM

ERSO HOOAJA LÕPPKONTSERT

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

15.08

Andrei Hvostov: kui lapsed raamatuid ei loe, võib elu neid vaimselt murda

15.08

Jonas Tarm ja Jim Ashilevi: igatsus kodu järgi saadab meid läbi elu

14.08

Lavakast lavale | Erik Hermaküla

09:00

Lavakast lavale | Mirjam Aavakivi

14.08

Rahvusooper Estonia poistekoori kontserdireis jõuab nii Euroopasse kui ka Ameerikasse

10:06

Helen Reiser: muuseumipileti laenutus on heategevuslik algatus

13:31

Esa-Pekka Salonen: Eesti on praegu muusikaliselt üks huvitavamaid paiku

15.08

Joel Väli: haigla on sündmuste, hetkede ja lugude betooni valatud kogum

14.08

Uue muusika reede: Heleza, Maarja Nuut, Frankie Animal, Troye Sivan, Jungle jt

14.08

Eesti lühifilm "Surm on raskem kui murtud süda" pälvis Hollywoodi lühifilmide festivalil tunnustuse

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo