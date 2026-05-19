X!

Galerii: Viljandis algasid Ugala suvelavastuse "Lühem kui elu" proovid

Teater
Viljandis algasid Ugala suvelavastuse
Vaata galeriid
17 pilti
Teater

Ugala teatri suvelavastuse "Lühem kui elu" esimesed lugemisproovid toimusid möödunud nädalal kahes paigas, mis on lavastusega tihedalt seotud: algul Ugala teatri kammersaalis ja siis Viljandi vanas haiglas, kus lavastus suve lõpus ka publiku ette jõuab.

1985. aastal valminud üheksakorruseline haiglahoone Viljandi serval oli 40 aastat paik, kuhu mindi lapsi ilmale tooma, haigustele ravi ja valudele leevendust saama, aga ka lähedastega hüvasti jätma. 2025. aastal sulges vana haigla oma uksed ning peagi kaob hoone tõenäoliselt täielikult linnapildist.

Lavastajad Priit Põldma ja Joel Väli ütlesid, et sel suvel avab Viljandi vana haigla viimast korda oma uksed. "Nelikümmend aastat on need seinad olnud tunnistajaks tuhandete elude kõige tähenduslikumatele hetkedele, näinud valu ja rõõmu, ilmaletulekuid ja hüvastijätte, hirmu ja paranemist. Peagi kaob see üheksakorruseline kahe tiivaga hoone maa pealt. Aga mis jääb? Seda lähemegi otsima."

"Lühem kui elu" viib publiku ruumidesse, kuhu seni pääsesid vaid haigla töötajad, ning avab mälestuste, lugude ja kujutluste kaudu ühe ajastu lõpu. Lavastuses põimuvad isiklikud mälupildid, dokumentaalsed killud ja poeetiline teatrikeel.

Lavastust mängitakse 12 korda tänavu augustis ja septembris. Lavastuses astuvad üles Liina Olmaru (külalisena), Aarne Soro, Janek Vadi, Karel Käos, Lauren Grinberg, Luule Komissarov, Margaret Sarv ja Oleg Titov.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

ERSO HOOAJA LÕPPKONTSERT

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

18:55

New Yorgi Eesti Majas toimuv rahvusvaheline kunstimess Esther lõpetab senisel kujul tegevuse

18:50

Ektermann: kunstnike liidul pole plaanis riigilt lisatoetust paluda

17:17

Kai kinos linastub Soome dokfilm naiste kohtlemisest popmuusikas

17:01

Galerii: Viljandis algasid Ugala suvelavastuse "Lühem kui elu" proovid

16:49

Pildid: Cannes'i filmifestivalil esilinastus Eesti kaastootmisel valminud "Vesna"

11:49

German Golubi filmi "Teie teenistuses" tunnustati Cannes'i filmiturul preemiaga

11:17

Ülevaade: kontserdisuvi 2026 Uuendatud

11:11

Cannes'i päevik #7: "Tundmatu" on järjekordne nõrgapoolne lisandus hõredale võistlusprogrammile

10:02

Galerii: kruiisifestival Close-Up Båten tõi Tallinnasse tuhatkond Rootsi punkarit

09:33

Galerii: Viru keskuse aatriumi installatsioon tutvustab Eesti novelli maailma

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

11:17

Ülevaade: kontserdisuvi 2026 Uuendatud

11:49

German Golubi filmi "Teie teenistuses" tunnustati Cannes'i filmiturul preemiaga

18.05

Cinamon avab taas Kosmoses kino

18.05

Konservaator: Põldroosi linnahalli gobelään pakub huvi ka väljaspool Eestit

17.05

Draamateatris asuvad uuest hooajast tööle Oliver Reimann ja Erling Eding

18.05

Kultuuriministeerium plaanib muuta teatritele riigi raha eraldamise korda

08:54

Rakvere teatri lavale jõuab Tammsaarel põhinev "Karin ja Indrek"

18.05

Galerii: Vallo Toomla "Beatrice" võtted jõudsid Hundipea sadamasse

11:11

Cannes'i päevik #7: "Tundmatu" on järjekordne nõrgapoolne lisandus hõredale võistlusprogrammile

18:50

Ektermann: kunstnike liidul pole plaanis riigilt lisatoetust paluda

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo