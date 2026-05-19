Galerii: Viljandis algasid Ugala suvelavastuse "Lühem kui elu" proovid

Ugala teatri suvelavastuse "Lühem kui elu" esimesed lugemisproovid toimusid möödunud nädalal kahes paigas, mis on lavastusega tihedalt seotud: algul Ugala teatri kammersaalis ja siis Viljandi vanas haiglas, kus lavastus suve lõpus ka publiku ette jõuab.

1985. aastal valminud üheksakorruseline haiglahoone Viljandi serval oli 40 aastat paik, kuhu mindi lapsi ilmale tooma, haigustele ravi ja valudele leevendust saama, aga ka lähedastega hüvasti jätma. 2025. aastal sulges vana haigla oma uksed ning peagi kaob hoone tõenäoliselt täielikult linnapildist.

Lavastajad Priit Põldma ja Joel Väli ütlesid, et sel suvel avab Viljandi vana haigla viimast korda oma uksed. "Nelikümmend aastat on need seinad olnud tunnistajaks tuhandete elude kõige tähenduslikumatele hetkedele, näinud valu ja rõõmu, ilmaletulekuid ja hüvastijätte, hirmu ja paranemist. Peagi kaob see üheksakorruseline kahe tiivaga hoone maa pealt. Aga mis jääb? Seda lähemegi otsima."

"Lühem kui elu" viib publiku ruumidesse, kuhu seni pääsesid vaid haigla töötajad, ning avab mälestuste, lugude ja kujutluste kaudu ühe ajastu lõpu. Lavastuses põimuvad isiklikud mälupildid, dokumentaalsed killud ja poeetiline teatrikeel.

Lavastust mängitakse 12 korda tänavu augustis ja septembris. Lavastuses astuvad üles Liina Olmaru (külalisena), Aarne Soro, Janek Vadi, Karel Käos, Lauren Grinberg, Luule Komissarov, Margaret Sarv ja Oleg Titov.