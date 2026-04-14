Triinu Laane "Luukere Juhani juhtumised" jõuab VAT teatri lavale

VAT teatris algasid uue lastelavastuse „Luukere Juhani juhtumised“ proovid
VAT teatris on alanud proovid lastelavastusega "Luukere Juhani juhtumised", mis toob lavale Triinu Laane loo vanaemast, vanaisast ning kapis elavast luukerest.

Vanaisal ja vanaemal on kõik jutud juba tuhat korda räägitud. Päevad mööduvad vaikides, kumbki toimetab omaette ja püüab teisele mitte närvidele käia. Ent nende kapis elab üksildane luukere, kes ühel hetkel ellu ärkab – sooviga vanakestele rõõmu tuua. Paraku toob see rohkem segadust kui rõõmu ning luukere saadetakse kappi tagasi. Sinna ta jääb, kuni ühel päeval tungivad majja röövlid.

Lavastus põhineb Triinu Laane samanimelisel lasteraamatul, mis on viimastel aastatel olnud üks enim väliskeeltesse tõlgitud Eesti lasteraamatuid ning pälvinud mitmeid tunnustusi. VAT teater toob loo noorte vaatajate ette sõnadeta mängulise lastelavastuse võtmes.

Lavastuse dramatiseerija ja lavastaja on Aare Toikka. Lavamaailma loob kunstnik Liina Unt, valguskujunduse teeb Sander Põllu, helilooja on Veiko Tubin ning koreograaf Marge Ehrenbusch. Lavastuses mängivad Lauli Koppelmaa (Ugala teater), Triinu Meriste, Margo Teder ja Meelis Põdersoo.

"Luukere Juhani juhtumised" on mõeldud vaatajale alates 5. eluaastast. Esietendus toimub 21. mail Sakala 3 teatrimaja suures saalis.

Toimetaja: Karmen Rebane

