Tartu lastekirjanduse auhinna laureaat on Triinu Laan

Tartu lastekirjanduse auhinna ehk Lapsepõlve auhinna pälvis Triinu Laan raamatuga "Poiss ja papa", mis on välja antud kirjastuses Päike ja Pilv.

Auhinna pälvis 2024. aastal ilmunud laste- või noorteraamatu autor. Lapsepõlve auhind antakse üle oktoobris laste ja noorte kirjandusfestivali Luup ajal.

Žürii otsus oli üksmeelne ning teos eristus žüriiliikmete hinnangul erilise teemakäsitluse ja hea loetavuse poolest. "Triinu Laane "Poiss ja papa" on haaravalt kirjutatud mitmekihiline mõtlemapanev raamat. See käsitleb helgelt ja lapsepäraselt paljusid olulisi ja veidi keerulisi teemasid nagu põlvkondadevahelised suhted, surm ja elu nautimise oskus. Sümpaatne on autori julgus kasutada eestikeelses tekstis võru keelt ja väljendada seeläbi uhkust võru murde üle. Triinu Laane teksti ja Anne Pikkovi piltide vahel valitseb eriline harmoonia," sõnas žürii esimees Helena Koch.

2024. aasta Lapsepõlve auhinna žüriisse kuulusid lastekirjanik Helena Koch, Kristin Tohvre Tartu Linnaraamatukogust, Marge Pärnits Tartu Mänguasjamuuseumist ning eesti keele ja kirjanduse õpetajad Sirje Parol Tartu Kesklinna Koolist ja Kylle Kiristaja Ilmatsalu Põhikoolist.

Tartu Lastekirjanduse auhinda antakse välja alates 2015. aastast. 11 aasta jooksul on auhinna võitnud Grethe Rõõm, Kairi Look, Andrus Kivirähk, Reeli Reinaus, Jana Maasik, Tuul Sepp, Triinu Laan, Ilmar Tomusk ning kahekordne laureaat on Kadri Hinrikus (2018 ja 2022).