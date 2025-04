Eesti lastekirjanike ja illustraatorite töö pälvib Bologna raamatumessil kiidusõnu

Lasteraamatumessil tänavu aukülalise rolli kandva Eesti programm on põhjalik ja mitmetahuline. Alates ohtratest vestlusringidest ja eesti illustraatorite töötubadest, lõpetades eesti lastekirjanike kohtumistega Bologna koolilastega. Samal ajal käib messil muidugi ka kibe töö ja väliskirjastajatega kohtumine, et eesti lastekirjandus maailma viia.

"Tahetaksegi tõlkida võib-olla pildiraamatuid ja tahetakse tõlkida ka selliseid raamatuid, mis on erilised. Kui me vaatame kasvõi meie luukere Juhani lugu, siis see on hästi eriline kohaliku koloriidiga lugu, mis on ikkagi lennanud üle maailma," rääkis lastekirjanduse uurija Jaanika Palm.

Hiljuti ka kultuurkapitali lastekirjanduse aastapreemia pälvinud Triinu Laane "Luukere Juhani juhtumised" on tõlgitud tänaseks kaheksasse keelde ning praegu käib töö, et raamat saaks avaldatud ka Jaapani ja Mehhiko turul. Itaalias juba kümme aastat eesti lasteraamatuid välja andnud Federico Appel ütles, et eesti lastekirjandus on julge, vaba ja vaimukas ning eeskujuks ka mujal Euroopas.

"Aeg-ajalt tundub meile, et eesti kirjanikel ja illustraatoritel on oma töös teistsugune vabadus. "Luukere Juhani juhtumised" on suurepärane näide, mis võiks panna ka itaalia kirjanikud aru saama, et nad võivad proovida kirjutada kõigest ja kartmata," sõnas Appel.

"Eesti kirjanik ja pilditegija – nad usaldavad eesti last. Nad ei näita talle ainult lillede ja liblikate poolt, vaid lähevad lapsega dialoogi ja usuvad, et eesti laps on arukas, mida ta ka on, ja kust eesti laps oskab ise edasi mõelda," kommenteeris illustraator Anne Pikkov.

Bologna lasteraamatumessil on kohal sadakond eesti kirjanikku ja illustraatorit.