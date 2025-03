Eesti lastekirjandus on fookuses Bologna rahvusvahelisel lasteraamatumessil

31. märtsist kuni 3. aprillini toimub Itaalias Bologna rahvusvaheline lasteraamatumess, mille tänavune peakülaline on Eesti. See on ka Eesti raamatu aasta üks võtmesündmuseid. Messi avapäeval osalevad president Alar Karis ja kultuuriminister Heidy Purga.

"Meie eesmärk messi peakülalisena on eelkõige tutvustada maailmale eesti lastekirjandust ning luua koostöösuhteid raamatute ilmumiseks teistes riikides. Usume, et meil on, mida näidata ja pakkuda, sest tänane eesti lastekirjandus on teemadelt kaasaegne ja üllatav, isikupärase ja mitmekesise illustratsiooniga ning kvaliteetselt kirjastatud," ütles Eesti Lastekirjanduse Keskuse direktor Triin Soone.

Peakülalise programmist leiab üle 25 sündmuse – 10 vestlusringi lastekirjanduse aktuaalsetel teemadel esinejatega Eestist ja välismaalt, samuti kohtumisi autoritega ning mitmeid illustratsiooni- ja raamatunäituseid. Kokku on messil esindatud ligi 100 eesti autori ja illustraatori looming. Messi peahallis eksponeeritakse näitusel "Hello! Tere!" 40 eesti raamatukunstniku loomingut, kelle hulgas on nii tuntud ja hinnatud vanameistreid kui ka paari-kolme raamatuga tippu tõusnud noori illustraatoreid.

Lisaks messil toimuvale leiab eesti lastekirjanduse üritusi Bologna linna festivali "Boom! Crescere nei libri" kavast. Bologna lapsed kohtuvad eesti autoritega, toimuvad illustraatorite töötoad ja linna südames Palazzo d`Accursios avaneb Bianka Soe kureeritud näitus "Cittadini Creativi". Näitus tutvustab eesti illustraatorite ja animaatorite mitmekülgset loomingut läbi kaasava ja vormilt uudse lahenduse – suurde linna sünnib väiksem linn, milles elavad ja ootavad külastajatega kohtumist raamatukaante vahelt välja tulnud tegelased. "Cittadini Creativi" on avatud 29. märtsist kuni 13. aprillini Bologna kesklinnas, Palazzo d'Accursios asuvas Sala d'Ercoles. Näitusega kaasnevad kuraatorituurid ja töötoad.

Bologna lasteraamatumess on vanim ja suurim lastekirjanduse sündmus, mis toob igal kevadel kokku tuhandeid lasteraamatute autoreid ja tegijaid üle maailma. Eesti on messil osalenud alates 2008. aastast. Igal aastal kannab üks riik messi peakülalise staatust, et tutvustada laiale publikule omamaist lastekirjandust.