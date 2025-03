Noorteromaanikonkursi võitsid Kristi Piiper ning Hugo Vaher

Tänavuse noorteromaanikonkursi võit läks jagamisele kahe käsikirja vahel, mille autorid on Kristi Piiper ning Hugo Vaher.

Konkursil osalenud käsikirjade teemade seas oli muret edasiste õpingute ja perekonna pärast, kirjeldusi hobidest ja suhtedraamasid, ajaloolisi tagasivaateid koolielule, raha, uimasteid, toitumishäireid ning elu fantaasiamaailmades, kuid domineerisid inimlikud probleemid.

Kristi Piiperi käsikirja "Vahetusõpilane" peategelane on 16-aastane tüdruk, kelle perekonda saabub Saksamaalt eesti ja türgi päritolu vahetusõpilane. Koolis lööb laineid mobiili teel leviv kahtlane väljakutse ning tüdruku perekonnas on vastuseta küsimusi.

Kristi Piiper (s 1983) on kirjutanud tosin lasteraamatut ja noorteromaani ning on sama konkursi võitnud ka korra varem.

Konkursi teine võidutöö on Hugo Vaheri käsikiri "Nutivaba", mis on omapärane ja humoorikas road-trip läbi Eesti. Bemariga teekonnale lähevad kolm sõpra, kellest üks on 17-aastane poiss Päss, teine tema pisut vanem sõber Remm ja kolmas furry curious Pontu.

Kolmanda koha pälvis Kristi Jaanuse käsikiri "Emily ja Kätryn ehk Raju reede", mis räägib kahest väga erineva iseloomuga tüdrukust. Väikeses kohas elades kõik teod võimenduvad ja teistele teada, mis ähvardav ka nende elu määrata.

Lisaks märkis žürii ära kaks käsikirja avaldamissooviga. Kaia Soe käsikirjas "Kõik on uus septembrikuus" on peategelane tüdruk, kelle sõbrannad on läinud ära suurde linna keskkooli ning tuleb ise edasi minna. Helena Viki käsikiri "Enne kui sa lähed" keskendub suhtekolmnurgale ning ühele pisut kriminaalsele saladusele.

Tänavu toimus noorteromaani konkurss juba kolmeteistkümnendat korda ning konkursile saabus 15 käsikirja. Eesti Lastekirjanduse Keskus ja kirjastus Tänapäev korraldavad noorteromaani võistlust 2000. aastast, kui võitis Aidi Valliku käsikiri "Kuidas elad, Ann?". Nende kaheteistkümne konkursi jooksul on esitatud kokku üle 300 käsikirja, millest raamatuna on ilmunud üle 50. Konkursi žürii koosnes Lastekirjanduse keskuse töötajatest ja kirjastuse Tänapäev toimetajatest. Võistluse auhinnafond on 3500 eurot.

Kõik auhinnatud ja ära märgitud käsikirjad on plaanis avaldada umbes aasta jooksul.

Varasemate konkursside parimad:

2000 – Aidi Vallik, "Kuidas elad, Ann?"

2002 – Helga Nõu "Kuues sõrm", Katrin Reimuse "Haldjatants" ning Jaan Tangsoo "Hanejaht"

2006 – Diana Leesalu, "Mängult on päriselt"

2008 – Kristiine Kurema, "Jäätunud võõras"; Birk Rohelend, "Enesetapjad"

2010 – Reeli Reinaus, "Must vares"

2011 – 2. koht Reeli Reinausi "Nahka kriipivad nädalad" ning Kristel Kriisa "Piinatud hinged"

2012 – Kaja Sepp, "Hetk enne homset"

2014 – Ele Arakas, "Esmaspäevad"

2016 – Mairi Laurik, "Mina olen surm".

2018 – Lille Roomets, "Üks väike valge tuvi".

2020 – Jana Maasik "Enne lõppu"

2022 – Kristi Piiper "Esimene kord"