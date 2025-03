Tiina Laanem: tänapäeva lastele ei saa kirjutada aeglaseid raamatuid

Laanem selgitas, et lasteraamat "Liisu laseb jalga" sai alguse taipamisest, et paljudel tänapäeva lastel on mitu kodu. "Siis mulle tunduski, et selline tegelane nagu Liisu, kellel on kaks kodu, üks on Tallinnas koos isaga ja teine on Võrus koos emaga, vajaks hädasti kaante vahele panemist. Lisaks sellele, et tal on kaks kodu, igatseb ta ka seda, et tema vanaema elaks selles kodus, kus ta vanasti elas, mitte ei elaks Soomes."

Laanem peab ennast arhitekti tüüpi luuletajaks. "Kui ma hakkan raamatut kirjutama, on mul idee olemas, on mõningad tegelased, aga ma tegelikult ei tea kunagi, kuhu see lugu täpselt viib, kes sinna veel tulevad ja milliseid teid pidi mu tegelased käivad. Need asjad tulevad kirjutamise käigus ise. See on natukene võlumaailma moodi kogemus," kirjeldas ta.

Nagu raamatu pealkirigi viitab, laseb Liisu raamatus tõesti jalga. "Aga Liisu eesmärk ei ole otseselt kodust jooksu panna, vaid jõuda oma vanaemani ja kutsuda oma vanaema tagasi Eestisse," märkis autor. "Selles mõttes ei ole see klassikaline kodust jooksu panemise raamat."

Lasteraamatuid kirjutades jälgib Laanem, et need oleksid tänapäeva lastele sobivad. "Ma ei saa kirjutada tänapäeva nutimaailma lastele väga aeglasi ja paljude kirjeldustega raamatuid. Mu raamatutes on küll kirjeldusi, aga ma jälgin, et see oleks tänapäeva lapsele põnev ja tegelased oleksid naljakad ning seal oleks huumorit, põnevust ja tempot."