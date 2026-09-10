Tiina Laanem avaldas lastele mõeldud krimipõneviku "Kuldne Kolmik ja kriminaalid"

Kõik saab alguse sellest, kui Rocco koduukse taha ilmub kohvriga poiss. Ta väidab, et tuli nende juurde elama. Rocco elab isaga kahekesi, aga nagu kiuste ei tule paps sel õhtul koju. Ta saadab vaid napi sõnumi ega ole ka hommikuks kohal.

Õnneks on Rocco sõber Luna üks erakordselt nutikas plika. Nad asutavad üheskoos uurimisrühma Kuldne Kolmik ning asuvad papsi otsima. Selle käigus lüpsavad nad kitse, põgenevad kurja kuke eest ning kohtuvad kriminaalidega, kes püüavad eriti nurjatul kombel raha teenida.

"See äri, mille jälile lapsed jõuavad on üllatavalt tulus," nentis raamatu autor Tiina Laanem. "Kevadel hoiatas ka üks meie ametiasutus, et too kuritegevuse liik on kogu Euroopas tugevas kasvutrendis. Samas ei tea lapsed ega ka täiskasvanud sellest eriti palju. Siinkohal on isegi kahju, et ei saa rohkem vihjeid anda, sest muidu kaoks lugemisel põnevus ära."

Kunstnik Sirly Oder tõi omalt poolt välja, et hea on illustreerida raamatut, mis räägib ühiskondlikult olulisel teemal, aga on samas hoogne ja humoorikas.

"Nii tean, et raamatul on laste teadlikkuse ja maailmavaate arendamisel oluline roll, aga samas on noorel lugejal teksti kerge vastu võtta," kirjeldas Sirly Oder. "Mulle meeldis eriti võimalus piltidega esile tuua hetki, mil tegelased rääkisid varasematest seiklustest või siis lihtsalt valetasid – nii sain joonistada sokiga kala püüdvat vanameest, pingviine Peipsi veerel ja põgenevat karu. Endal peab joonistades lõbus olema, siis saab ka lõpptulemus parem."

Raamatu kirjastas Sidrunid ja Siilid, toimetas Anu Jõesaar ja kujundas Kadri Siiroja.