Tiina Laanem: rumalust on ümberringi piisavalt, millele kõvema häälega tähelepanu osutada

Tiina Laanemi sõnul võiks "Seest siiruviiruline" pakkuda lugejale õhtupoolikuid ja une-eelseid tunde vanavanematele ja lastelastele üheskoos. "Kus nad saaksid seda raamatut lugeda ja vanavanemad saavad oma lapselapsele natukene iseendast rääkida, see annaks selleks võimaluse, sest tühjast kohast rääkida, mida ma noorena tegin või kes ma olin, on keerulisem."

"Enamikele inimestele ei meeldi vananeda, ma arvan nii," tõdes ta ja lisas, et mõned mehed võivad väita, et on tore soliidseks härrasmeheks saada. "Üldjoontes ma ei tea väga palju inimesi, kes rõõmuga ootavad 30-aastaselt, et nad väga vanaks saaksid, kuigi väga palju alternatiive ka sellele ole, sest nagu Maimu Berg on öelnud, et mis siis teine variant on, kas noorelt surra?"

"Ka mu raamatus on vanematel prouadel uued hambad saadud ja saab oma vanad nahkjakid selga vedada ja kitarrid kätte võtta, tänapäevased vanaemad-vanaisad ei paista ka lastelastele nii vanad kui 30-40 aastat tagasi paistsid," nentis ta.

Seda Tiina Laanemil öelda ei saa, et praegusel ajal poleks põhjuseid, mille üle protestida. "Rumalust on piisavalt ümberringi, millele kõvema häälega saaks tähelepanu osutada ja ma pigem, loodan, et noorem põlvkond ei muutu laisaks ja tasalülitatuks, et nad ikka leiavad enda protestivaimu ja julgust asju välja öelda, et nad ei mugandu nii kiiresti ja sujuvalt."