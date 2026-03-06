X!

Tiina Laanem: rumalust on ümberringi piisavalt, millele kõvema häälega tähelepanu osutada

Kirjandus
Foto: ERR
Kirjandus

Kultuurkapitali kirjanduspreemiatel on lastekirjanduse kategoorias nomineeritud ka Tiina Laanemi teos "Seest siiruviiruline".

Tiina Laanemi sõnul võiks "Seest siiruviiruline" pakkuda lugejale õhtupoolikuid ja une-eelseid tunde vanavanematele ja lastelastele üheskoos. "Kus nad saaksid seda raamatut lugeda ja vanavanemad saavad oma lapselapsele natukene iseendast rääkida, see annaks selleks võimaluse, sest tühjast kohast rääkida, mida ma noorena tegin või kes ma olin, on keerulisem."

"Enamikele inimestele ei meeldi vananeda, ma arvan nii," tõdes ta ja lisas, et mõned mehed võivad väita, et on tore soliidseks härrasmeheks saada. "Üldjoontes ma ei tea väga palju inimesi, kes rõõmuga ootavad 30-aastaselt, et nad väga vanaks saaksid, kuigi väga palju alternatiive ka sellele ole, sest nagu Maimu Berg on öelnud, et mis siis teine variant on, kas noorelt surra?"

"Ka mu raamatus on vanematel prouadel uued hambad saadud ja saab oma vanad nahkjakid selga vedada ja kitarrid kätte võtta, tänapäevased vanaemad-vanaisad ei paista ka lastelastele nii vanad kui 30-40 aastat tagasi paistsid," nentis ta.

Seda Tiina Laanemil öelda ei saa, et praegusel ajal poleks põhjuseid, mille üle protestida. "Rumalust on piisavalt ümberringi, millele kõvema häälega saaks tähelepanu osutada ja ma pigem, loodan, et noorem põlvkond ei muutu laisaks ja tasalülitatuks, et nad ikka leiavad enda protestivaimu ja julgust asju välja öelda, et nad ei mugandu nii kiiresti ja sujuvalt."

Toimetaja: Kaspar Viilup

Allikas: Intervjueeris Maarja-Liis Mölder, operaator Teet Raik

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

15:50

Uue muusika reede: Harry Styles, Olivia Rodrigo, Borm Bubu, Anne Hathaway jt

15:24

Oskar Lutsu huumoripreemia saab Tõnu Oja

14:53

Illustraator Karel Korp: esimest raamatut tegin aasta otsa iga päev

12:20

Pildid: Tallinnas avati Lõuna-Eesti kunstnike ühisnäitus

12:00

Tiina Laanem: rumalust on ümberringi piisavalt, millele kõvema häälega tähelepanu osutada

11:53

LUULETUS | Viivi Luige "Suur lärm"

11:47

Mirjam Sirak: teater pole noore jaoks kohustus, vaid väärtus

11:10

Pildid: Tallinnas esilinastus Indrek Spungini dokfilm Velikije Lukist

10:21

Galerii: Evi Tihemets avas näituse "Pühendus metsale"

10:16

Sinijärve raamatusoovitused: kes Tammsaaret armastab, avastagu Tommi Kinnunen

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

05.03

Veneetsia kunstibiennaal lubab tänavu osaleda ka Venemaal

04.03

Draamateatri lavale jõuab plahvatusohtliku ema ja poja suhte lugu

04.03

Galerii: selgusid Eesti muusikaettevõtluse auhindade võitjad

05.03

Helilooja Tiit Kikas filmist "Säärane mulk": naljamuusikat me teha ei tahtnud

05.03

Hannaliina Võsa: minus on ka väga tugev tume pool

05.03

Valitsus tõstis Film Estonia tagasimaksemäära 40 protsendile

11:47

Mirjam Sirak: teater pole noore jaoks kohustus, vaid väärtus

05.03

Galerii: Katariin Mudisti uue näituse keskmeks on 24 uksestopperit

08:15

Lilli Jahilo: tahan, et minu loodud rõivas looks maailma lisaväärtust

05.03

Eesti Ringhäälingumuuseum kaalub Türilt ärakolimist

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo