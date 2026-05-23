Nukitsa auhinna võitis Jaan Aru ja Martin Veismani raamat "Osav aju"

Martin Veisman ja Jaan Aru Autor/allikas: Eesti Lastekirjanduse keskus
Eesti Lastekirjanduse Keskuse korraldatud XVIII Nukitsa konkursil valisid lapsed oma lemmikuks raamatu "Osav aju", mille autor on Jaan Aru ning illustraator Martin Veisman.

Kokku andis konkursil oma hääle 5947 eesti last vanuses 5–13-aastat. Hääli sai anda saja aastatel 2024–2025 ilmunud algupärase lasteraamatu poolt, mille olid loonud 73 kirjanikku ja 52 kunstnikku.

Teisele kohale tuli raamat "Poiss ja papa", mille autor on Triinu Laan ja illustraator Anne Pikkov. Kolmanda koha saavutas "Matemaatiline sõber: uus õpetaja", mille kirjutas Ilmar Tomusk ning illustreeris Urmas Nemvalts.

"Rõõmustab, et lapsed loevad nii erinevaid raamatuid, sest hääli jagus kõigile sajale raamatule ning peavad võrdselt oluliseks nii lugu kui pilti. Tänavused tulemused peegeldavad hästi meie lastekirjanduse mitmekesisust ja sisukust ning raamatute kõrget taset," ütles Eesti Lastekirjanduse Keskuse direktor Triin Soone.

Esikoha saanud raamatu autorite sõnul on auhinna saamine neile väga tähtis ja see näitab, et eesti lapsed on teadmishimulised ja nupukad.

"Lapsed tahavad muidugi lugeda ilukirjandust ja lugusid, kuid see auhind näitab, et nad tahavad raamatutest saada ka teadmisi," lausus Jaan Aru.

Nukitsa konkurss on Eesti Lastekirjanduse Keskuse lugejaküsitlus, mis toimub iga kahe aasta järel ning leiab aset juba 18. korda. Konkursi eesmärgiks on väärtustada lasteraamatuid, populariseerida lugemist ning tunnustada meie lasteraamatute autoreid ja kirjastajaid.

 XVIII Nukitsa konkursi esikümme:

"Osav aju" – Jaan Aru ja Martin Veisman
"Poiss ja papa" – Triinu Laan ja Anne Pikkov
"Matemaatiline sõber: uus õpetaja" – Ilmar Tomusk ja Urmas Nemvalts
"Kampsun ja päike" – Andrus Kivirähk ja Heiki Ernits
"Taksi ja Dogi suvi" – Kadri Hinrikus ja Elina Sildre
"Kass Kipperi mereseiklus" – Kätlin Vainola ja Sirly Oder
"Siimu ja vanaisa autod" – Urmas Nemvalts
"Suur tüli ja suvevaheaeg" – Johanna Unt
"Viimane" – Grethe Rõõm
"Liisu laseb jalga" – Tiina Laanem ja Sirly Oder

Toimetaja: Annika Remmel

16:29

