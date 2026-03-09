X!

Johanna Unt: poole südamega tehtud asjad ei vii kuhugi

Kirjandus
Foto: kuvatõmmis
Kirjandus

Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastapreemia lastekirjanduse kategoorias nomineeritud raamatu "Augustas päästab maailma" autor Johanna Unt ütles, et soovib oma teosega eelkõige panna noori lugejaid tegutsema pühendunult ja mõtlema oma tegude tagajärgedele.

Unt loodab, et tema raamat paneb lapsi mõistma, et iga tegu mõjutab ümbritsevat maailma. "Ma kõigepealt tahaksin, et see paneks väiksema lugeja tegema asju täie südamega, et need poole südamega tehtud asjad tavaliselt mitte kuhugi ei vii," ütles ta.

Tema loo keskne mõte on seotud tagajärgede mõistmisega. Autori sõnul võib see mõte mõjuda vanematele lugejatele isegi kurvalt, sest vahel võib maailma käekäik sõltuda üksikute inimeste otsustest. Samas rõhutas ta, et raamatu peategelane oskab oma vigu parandada.

Unt püüab vältida otsest õpetamist. Selle asemel peidab ta sõnumi loo sisse, et see ei mõjuks moraliseerimisena. Samal ajal kasutab autor loo jutustamisel ka pinget. "Eks natuke hirmutamist kulub ka ära," märkis ta, tuues näiteks olukorra, kus tegelane mõtleb võimalusele, et teda võib tabada sama saatus nagu Prantsuse kuningannat Marie Antoinette'i. "Natuke sellist piitsa ja präänikut vaheldumisi."

Autori sõnul on tänapäeva laste lugemisharjumused muutunud ning see mõjutab ka raamatute vormi. "Ma kirjutan oma lasteraamatud ikkagi väga lühikesed, võrreldes sellega, mida mina omal ajal lugesin," ütles ta. Tema tähelepaneku järgi eelistavad noored lugejad tihedama sisuga teksti ja vähem kirjeldusi.

Raamatu idee sai alguse päriselulisest olukorrast, kui Undi tütar pidi kooli jaoks täitma geograafia kontuurkaarti. Kui ta hiljem kaarti vaatas, olid mitmed objektid valesse kohta märgitud. "Kõik need objektid olid umbes sentimeeter kursilt kõrvale kaldunud," kirjeldas ta. See pani autorit mõtlema, mis juhtuks, kui maailm tõesti muutuks.

"Siis me hakkasimegi rääkima, et aga mõtle, mis siis saab, et ühel hetkel sina muudkui jagad oma puid ja maid, kuidas jumal juhatab ja järgmisel hetkel ongi nii, et seal, kus kunagi oli mägi, on nüüd soo," rääkis ta.

Unt kasutab kirjutamisel sageli oma laste abi. Kui lugu jääb toppama, küsib ta neilt küsimuse ja kasutab vastuseks saadud esimest emotsiooni. Autori sõnul aitab just spontaanne reaktsioon lugu edasi arendada. Samuti peab ta oluliseks, et teose lõpp oleks enne kirjutamist teada. "Mul on vaja lõpulauset. Kui see on olemas, siis on kõik hästi."

Raamatu illustratsioonid on samuti Undi enda tehtud. Tema sõnul valmib raamat alati samas järjekorras: kõigepealt kirjutab ta loo ja alles seejärel joonistab pildid. Mõlemad protsessid võivad autori sõnul olla võrdselt keerulised. "Kohati tundub, et joonistamine on jälle raskem, siis jälle, et kirjutamine on raskem," märkis ta.

Toimetaja: Karmen Rebane

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

19:01

Alice Kask toob uuel isikunäitusel välja detailitäpsed figuratiivsed maalid

18:53

Tartu Kunstimajas avati Ahti Seppeti isikunäitus "Vaba tahe"

17:42

Purga: me ei saa aktsepteerida, et Venemaa kasutab kultuuri sõjapropaganda tööriistana

17:31

Galerii: Viljandis avati kolm Johann Köleri loomingule pühendatud näitust

16:39

Johanna Unt: poole südamega tehtud asjad ei vii kuhugi

15:41

Möödunud nädala vaadatuim film Eesti kinolevis oli animatsioon "Hüppajad"

14:48

Keeleminutid. Õppija otsib suunda, sõnaraamat juhatab

14:14

Hea Teatri Auhinna laureaat on Maarja Mänd

13:52

Marek Tamm: avalik keelepruuk sigitab Eestisse sadu akadeemikuid

10:24

Kinodesse jõuab dokumentaal maalikunstnik Epp Maria Kokamäest

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

08.03

Semperi kontsert-etenduse "Kus oled sina?" keskne teema oli loodus

08.03

Aivar Mäe: teadsin, et rahvusteatri nimest tuleb jama

25.02

Henrik Kalmet: kontsert-etenduse "Kus oled sina?" teema on suured otsused Eestis

23.10

Esimene intervjuu. Kes on Triibupasta?!

08.03

Linda Johanna Kägu: kuidas siduda kooli, teatrit ja näitekirjandust?

08.03

Eesti Rahva Muuseum tõi publiku ette Armeenia nüüdisaegse maalikunsti

06.03

Uue muusika reede: Harry Styles, Olivia Rodrigo, Borm Bubu, Anne Hathaway jt

08.03

Kairi Look: raamat võiks anda lugejale lootust ja julgust elada

08.03

Galerii: Bästard galeriis avanes naistele ja queer-häältele pühendatud näitus

07.03

Arvustus. "Tantsi tolm põrandast": ma kannan neid eneses

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo