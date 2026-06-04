Mart Juure raamatusoovitused: Õnnepalu, Rajaveer, Osbourne ja Hargla

Tõnu Õnnepalu "Tööpäev"

Juure sõnul sündis raamat nõnda, et Tõnu Õnnepalu läks Luua metsanduskooli tööle ja töötas seal viis aastat. "Minu meelest räägib see raamat, mille žanriks on argikomöödia, et töötegemine võib olla ka meditatsioon. Sinu käed, su keha ja mõtted on ametis tööga, aga sinu meeled rändavad oma radu," tõdes Juur.

Christopher Rajaveer, "Rajaveeri reisijutud"

Näitleja Christopher Rajaveer on kokku pannud oma reisijutud raamatusse "Rajaveeri reisijutud". " Christopher on käinud maailma erinevates riikides, Ukrainas, Iraanis, Malaisias, Rumeenias, Indias, Marokos, Itaalias, Ühendkuningriigis ja nõnda edasi. Kolm asja teevad selle raamatu eriliseks. Esiteks suurepärane pildivalik. Teiseks, väga kasulikud reisi-, toidu-, muusika- ja suhtlemisnipid ja kolmandaks, raamatus ei ole väga palju juttu," tõi Juur välja. "Sageli mattuvad reisiraamatud autori stiililistesse puhangutesse, aga sina tahad, et lugu läheks edasi ja juhtuks uus seiklus."

Ozzy Osbourne, "Viimane riitus"

"See raamat väärib lugemist. Muusika nautimiseks ei pea muidugi teadma muusiku elulugu, aga see ei ole raamatus kõige huvitavam. Raamat räägib meile loo patsient Osbourne'ist, sest tema haiguste ja kannatuste rada algas sellest, et tal läks pöial paiste, sellele järgnes operatsioon. Siis tuli järgmine operatsioon, viie aasta jooksul oli Ozzyl kaheksa operatsiooni," nentis Juur. "Raamat räägib kaasaegse meditsiini võimalustest ja samas piiratusest."

Shaun Walker, "Illegaalid"

"Briti uuriv ajakirjanik Shaun Walker on kirjutanud väga huvitava ülevaate nõukogude salaluure ajaloost. Siin on seiklusi, jubedaid vahelejäämisi ja kahjuks ka suuri nõukogude luure edusamme. Eestlaste jaoks teeb selle raamatu oluliseks see, et siin leiab üsna põhjaliku käsitlemise ka Herman Simmi episood," nentis Juur. "Raamatus saab lugeda sellest, kuidas Simm vahele võeti ja kui kalliks läks see operatsioon vaba maailma luureteenistustele."

Indrek Hargla, "Mõrv südalinna kultuurimajas"