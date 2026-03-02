X!

Mart Juure raamatusoovitused: Mart Kivastik, Jaagup Mahkra, Ilmar Trull jt

Kirjandusminister Mart Juure "Prillitoosi" raamatusoovituste hulgast leiab seekord Urve ja Karl Martin Sinijärve, Mart Kivastiku, Kalle Käsperi, Jaagup Mahkra ja Ilmar Trulli loomingut.

"Hortus poeticus. Valimik eesti taimeluulet", koostanud Urve Sinijärv ja Karl Martin Sinijärv

"Tegu on erakordselt kauni kujundusega imelise raamatuga, mis viib meid Eesti floora radadele ja tutvustab meile Eesti taimi, lilli, puid ja põõsaid. Raamat, mis peaks leidma oma tee iga Eesti rohenäpu raamaturiiulisse," tutvustas Juur.

Mart Kivastik "Kikiimura"

Juure sõnul on Mart Kivastik üks Eesti proosa suuri meistreid. Tema värske novellikogu "Kikiimura" koondab 12 novelli. "Raamatu pühendus on emale, mis tähendab, et siin on tugev seos Mardi emalt kuuldud lugudest ja lugudes, mis Mart on rääkinud oma emale. Selge on see, et ema jaoks pakub iga inimene parimat, mida tal on anda."

Kalle Käsper "Ime II"

"Ime II" on järg Kalle Käsperi eelmisele romaanile "Ime", mis rääkis sellest, kuidas lahkus Käsperi abikaasa, Armeenia päritolu kirjanik, kes kirjutas vene keeles, ja sellest võitlusest, mida ta pidas oma raske haigusega. "Ime II" kujutab, kuidas loo jutustaja leinaga toime tuleb.

"Eks see oli ju ammu teada tõsiasi, et lesknaised saavad eluga üldiselt hakkama, aga leskmehed jäävad hätta, kui neil kõrvalt kaaslane ära läheb. See raamat ongi lugu ühest küljest puhtolmelisest psühholoogilisest kitsikusest, kus viibib inimene, kelle armas kaaslane on lahkunud. Teisest küljest on see äärmiselt huvitav dokument sellisest Eesti vabariigi sisepagulasest, kellele väga paljud Eesti asjad ei meeldi, kes ei salli paljutki eesti kultuuri- ja poliitikaelus, kelle sidemed on eluloo tõttu sageli igapiiri taga, aga nüüdses olukorras, kus sidemed Venemaaga on muutunud täiesti, on ka need liinid kuidagi teisiti. Ta on mingis mõttes palju huvitavam Eesti ja Vene suhete dokumenteerija kui ükski ajakirjanduslik materjal," avas Juur.

Jaagup Mahkra "Vaarisa moodi"

Juure sõnul sobib krimiromaan "Vaarisa" moodi eriti neile, kes on elanud Tartus, kes on käinud Karlova kandis, kes on käinud Tähe tänavas, Tolstoi tänavas ja kõikides nendes muudes tänavates, mis tiirlevad Karlova linnaosa kaardil.

"Ja kes ei ole seal käinud, see raamat on ikkagi äärmiselt põnev sissevaade ühte eesti detektiiviloo – ma loodan – algusesse, sest sellel teosel ja detektiivil on tugev potentsiaal saada järg ja minna aina edasi ja edasi mööda Tartu tänavaid."

Ilmar Trull "Veidi veidrad veised"

"Luulemaailma saadab meid Ilmar Trull, kes on huvitav fenomen selles mõttes, et ta on just nagu lastekirjanik, aga teisest küljest meeldib teda kohutavalt lugeda ka täiskasvanutel," lausus Juur.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Prillitoos"

