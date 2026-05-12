Värskes kogumikus "Eesti novell 2026" on nii tuntud kui ka alles alustavaid autoreid

Kirjastus Puänt andis välja kogumiku "Eesti novell 2026", mis koondab kaante vahele viimase aasta jooksul ilmunud novelli- ja lühijutuparemiku.

"Sarja üheksas raamat lükkab vankumatult ümber väite, justkui ei oleks midagi uut siin päikese all. Novelliparemik kutsub tempokale jalutuskäigule läbi inimhinge salajaste soppide ja raskesti mõõdetavate tunnete. See kannab lugeja hellalt, kuid kindlalt peibutavasse tundmatusse, kus iga kurvi taga ootab midagi uut – kord ilusat, kord valusat, kord vabastavalt absurdset –, pakkudes vastumürki etteaimatavale argipäevale," avas kirjastus värske kogumiku tausta.

Sel korral on autorid Kai Aareleid, fs, Mehis Heinsaar, Maarja Kangro, Riste Sofie Käär, Armin Kõomägi, Margit Lõhmus, Rein Orn, Hugo Raudsepp, Tõnis Tootsen, Emel-Elizabeth Tuulik, Silvia Urgas, Elo Valner, Juhan Voolaid, Ervin Õunapuu. Lugude hulgas on ka sajandivanune novell ning kõige uuemad Tuglase preemia võidulood.

Kogumiku panid kokku Maria Veske, Paul Raud, Margit Lõhmus ja Alvar Loog. Raamatu on kujundanud ja küljendanud Allan Appelberg. "Eesti novelli" sarja annab välja kirjastus Puänt.