Mart Velsker koondas kaante vahele surmateemalise luule

Mart Velsker.
Mart Velsker.
Kirjandus

Kirjastus Tänapäev andis välja kogumiku "Aga sina ei vasta. Surm Eesti luules", mille on koostanud Mart Velsker ja toimetanud Elo Rohult.

Surmamotiive leidub peaaegu kõikide eesti luuletajate loomingus; isegi armastus võib olemata olla, aga surm tavaliselt mitte. Mõned luuletused ülistavad surma kaudu elu, mõned püüavad leinas lohutust pakkuda; ühed viskavad kaduviku üle nalja, teised on valusalt tõelised.

Antoloogias "Aga sina ei vasta. Surm Eesti luules" on valik surmateemalisi luuletusi ligi sajalt eesti luuletajalt, teiste hulgas Karl Eduard Söödilt, Marie Underilt, Henrik Visnapuult, Uku Masingult, Kalju Lepikult, Hando Runnelilt, Andres Ehinilt, Jaan Kaplinskilt, Ene Mihkelsonilt, Jüri Üdilt, Doris Karevalt ja Maarja Kangrolt.

Mart Velsker on Eesti kirjandusteadlane, kes on uurinud Eesti luulet ning kirjanduskriitikat, ta on ka kogumiku "Eesti novell" üks koostajatest.

Brasiilia muusik Marcos Valle esineb taas Eestis

10:45

Mart Velsker koondas kaante vahele surmateemalise luule

10:39

Birk Rohelennu uus krimiromaan heidab pilgu eestlaste peremudelitele

21.04

Linnateatris esietendub Anu Lambi lavastus "Käitumisreeglid tänapäeva ühiskonnas"

21.04

EKA arhitektuuri osakonna juhataja: tool on õppimiseks ideaalne objekt

21.04

Tõnu Kaljuste juhatab Läti helilooja Peteris Vasksi juubelikontserti Tallinnas

21.04

Teatris Ekspeditsioon jõuab maikuus lavale Lauri Lagle uuslavastus

21.04

Klaaspärlimängul saavad kokku tippmuusikud, erilised pillid ja Navitrolla

21.04

Mari Kivi "Ajasööja" pälvis Itaalia filmifestivalil eripreemia

21.04

Pärt Uusberg: pooleaastane residentuur närvisüsteemile lihtne ei olnud

21.04

Pärt Uusberg: pooleaastane residentuur närvisüsteemile lihtne ei olnud

20.04

Hüvasti, Kessu! Suri näitleja Ester Pajusoo

20.04

Lavastajate ja dramaturgide liidu uueks juhiks valiti Johan Elm

21.04

Linnateatris esietendub Anu Lambi lavastus "Käitumisreeglid tänapäeva ühiskonnas"

21.04

Sirje Karis: muuseumid tekitavad inimese vaimus rahukoha

20.04

Keelesäuts. Kuidas nimetada vestluskaaslast, kes pole inimene?

21.04

EKA arhitektuuri osakonna juhataja: tool on õppimiseks ideaalne objekt

21.04

Teatris Ekspeditsioon jõuab maikuus lavale Lauri Lagle uuslavastus

21.04

Selgusid konkursi "Noor helilooja" võitjad

16.04

Tõnis Mägi: öölaulupidu oli naiivne ja lapsik, aga päris asi

