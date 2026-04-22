Mart Velsker koondas kaante vahele surmateemalise luule

Kirjastus Tänapäev andis välja kogumiku "Aga sina ei vasta. Surm Eesti luules", mille on koostanud Mart Velsker ja toimetanud Elo Rohult.

Surmamotiive leidub peaaegu kõikide eesti luuletajate loomingus; isegi armastus võib olemata olla, aga surm tavaliselt mitte. Mõned luuletused ülistavad surma kaudu elu, mõned püüavad leinas lohutust pakkuda; ühed viskavad kaduviku üle nalja, teised on valusalt tõelised.

Antoloogias "Aga sina ei vasta. Surm Eesti luules" on valik surmateemalisi luuletusi ligi sajalt eesti luuletajalt, teiste hulgas Karl Eduard Söödilt, Marie Underilt, Henrik Visnapuult, Uku Masingult, Kalju Lepikult, Hando Runnelilt, Andres Ehinilt, Jaan Kaplinskilt, Ene Mihkelsonilt, Jüri Üdilt, Doris Karevalt ja Maarja Kangrolt.

Mart Velsker on Eesti kirjandusteadlane, kes on uurinud Eesti luulet ning kirjanduskriitikat, ta on ka kogumiku "Eesti novell" üks koostajatest.