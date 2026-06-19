Värske Novelli konkursi võitis Lisete Talvar

Esikoha pälvis Lisete Talvari novell "Vahepeatus", mille keskmes on kahe noore inimese habraste maailmade põimumine, sassis peresuhted ja dieedikultuurile omane heitlus kehakuvandiga. "Talvari novell pakub usutavat sissevaadet noore inimese ellu," ütleb Värske Rõhu proosatoimetaja Helena Aadli. "Tähelepanu väärivad ka teksti hea tempo, oskuslikult üleskruvitud põnevus ja muhe huumor."

Teise koha pälvis Emma Käbi tundlik ja täpne novell "Seitse sekundit igavikku", mis vaatleb eri vaatepunktidest viimaseid hetki enne maailma lõppemist, kolmanda aga Anete Olkkonen novelliga "Oh, tõotused", mis paistis silma oma julguse, eluläheduse ja ühiskondlikult vajaliku teemapüstitusega. Värske Rõhu eripreemia pälvisid veel Maria Mai Siimut, Johanna Lisette Rohtma ning Lilian Luukas.

Kolme esikoha vahel läks jagamisele 1500-eurone auhinnafond ning võidunovell ilmub kogumikus "Eesti novell 2027". Kõik äramärgitud novellid avaldatakse ajakirjas Värske Rõhk.

Tänavu kolmandat korda toimunud 15–19-aastastele mõeldud Värske Novelli konkursi eesmärk on julgustada nooremat põlvkonda proosat kirjutama ja avaldama. Konkursile laekus 40 novelli, mis olid žürii sõnul rõõmustavalt mitmekesised nii sisult kui ka vormilt.