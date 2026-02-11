X!

Värske Rõhk ja Eesti Novell kuulutasid välja novellikonkursi Värske Novell

Värske Novell 2026
Värske Rõhk ja Eesti Novell kuulutasid kolmandat korda välja novellikonkursi Värske Novell, mille eesmärk on julgustada nooremat põlvkonda proosat kirjutama, jagama ja avaldama. Võistlusele on oodatud 15–19-aastaste noorte lühijutud vabalt valitud teemal.

Novelle hindab neljaliikmeline žürii, kuhu kuuluvad kirjanikud Ester Urbala ja Armin Kõomägi ning Värske Rõhu toimetajad Paul Raud ja Helena Aadli.

Värske Rõhu toimetaja, kirjanik ja tõlkija Paul Raud leiab, et just lühiproosa ja novellivormiga töötamine avardab noore kirjutaja maailma rohkem kui arvata oskaks.

"Novell on ühelt poolt võrdlemisi lühike ja kerge vorm: tugeva novelli võib ka paari päevaga valmis kirjutada. Samas saab novelli lõputult lihvida ja ümber kirjutada, iga lause on kaalul ning pühendumus ja tähelepanu peavad püsima vahedad. Mis peamine, novelli kirjutamiseks on tarvis tugevat empaatiameelt – tuleb osata sügavuti mõista nii oma loo tegelasi kui võimalikku lugejat," sõnas Raud.

Konkursi auhinnafond on 1500 eurot, mis jaotub võitjate vahel. Lisaks rahalisele preemiale avaldatakse parimad tekstid kogumikus "Eesti novell 2027" ja Värskes Rõhus.

Novelli oodatav pikkus on 4000 kuni 15 000 tähemärki (tühikutega). Osaleda võib ühe tekstiga. Võistlustöö on oodatud hiljemalt 1. maiks aadressile novell@va.ee. Võistlustööle tuleb lisada ka autori nimi ja vanus.

