Kirjanike liit ja Värske Rõhk korraldavad taas noorte tõlkijate võistluse

Eesti Kirjanike Liidu tõlkijate sektsioon koostöös ajakirjaga Värske Rõhk kuulutasid välja ilukirjanduse tõlkevõistluse noortele tõlkijatele.

Võistluse eesmärk on leida noorte kirjandushuviliste hulgast uusi talente ja innustada neid tegelema ilukirjanduse tõlkimisega. Osalema on oodatud kuni 30-aastased noored, kellel ei ole trükis ilmunud tõlkeraamatut.

Võistlusele saab esitada tõlkeid neljal suunal – inglise-eesti, saksa-eesti, hispaania-eesti, jaapani-eesti – ja neid hindavad professionaalsetest tõlkijatest ja toimetajatest koosnevad žüriid.

Žüriid kogunevad keelte kaupa järgnevalt:

  • inglise-eesti – Mirjam Parve, Liisi Rünkla, Paul Raud
  • saksa-eesti – Piret Pääsuke, Anne Arold
  • hispaania-eesti – Mari Laan, Marianne Ots
  • jaapani-eesti – Alari Allik, Maarja Jaanits

Inglise keelest tuleb tõlkida neli James Appleby luuletust teosest "Spurious Language", saksa keelest on tõlkijatele ette nähtud Benedict Wellsi novell "Die Nacht der Bücher", hispaaniakeelne tekst on katkend Munir Hachemi novellist "La Comuna" ning jaapani keelest Murata Sayaka novell "Pochi".

Tõlkevõistluse tulemused selguvad 19. oktoobriks, tõlkeid oodatakse augusti lõpuks. Esikolmikule on ette nähtud rahalised preemiad.

Toimetaja: Kaspar Viilup

