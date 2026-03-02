X!

Pildid: Tuglase novelliauhinna pälvisid Fs ja Silvia Urgas

Tuglase novelliauhinnad 2026
2. märtsil anti Underi ja Tuglase kirjanduskeskuses üle tänavused Tuglase novelliauhinnad, preemia pälvisid Fs ja Silvia Urgas.

Žürii koosseisus Piret Jaaks (esinaine), Kadri Kõusaar, Ülar Ploom ja Paul Raud otsustas Tuglase novelliauhinna anda Silvia Urgasele novelli "Eestimaa puit" ja Fs-ile novelli "Stefan" eest.

"Urgase novell kütkestab jõulise kujundiloomega, laiendab žanripiire ja pakub ühtaegu nii elutervelt humoorika kui ka vahedalt sotsiaalkriiitilise läbilõike Eesti ühiskonnast. Fs-i "Stefan" on koheselt kaasahaarav, pingestatud õhustikuga novell, mis räägib armastuse, nooruse ja subkultuuride petlikkusest ning mille esteetiline puänt on küpse novelli tunnuseks," sõnas žürii ja rõhutas, et mõlemad autorid on ka novelližanri debütandid.

Urgase jaoks, kes oli varem siiski ühe novelli avaldanud, oli preemia tore üllatus. "Kõige esimene tekst, mis ma üldse kunagi kirjutasin, oli ka novell, mille ma avaldasin Värskes Rõhus. Ma pole väga pikka aega proosat avaldanud, seega see auhind oli tore üllatus ja väga ootamatu," rääkis Urgas "Aktuaalsele kaamerale".

"Natukene naljakas ka. Ma vahepeal võitlen sellega, kas ma üldse olen kirjanik, kui ma nii harva ja kaootiliselt erinevate vormide vahel kirjutan. Mul on väga hea meel, et mind selle preemiaga tunnustati. Just mõtlesin, kas peaks nüüd ennast kokku võtma ja lõpetama ära oma poolikud tööd. Loodan, et kirjutan rohkem, ükskõik, mis žanris," lisas ta.

Fs-i nüüdsest premeeritud novell algaski puändist. "Mina arvan, et meis kõigis on koomilisust ja need inimesed, kes ei näe iseenda koomilisust – ma ei tea, mida nad maailmast üldse taipavad. Tegelikult umbes 30 aastat tagasi ma olen ka veidi proosat kirjutanud, aga seekord mul lihtsalt tuli see nali, millega see lugu lõpeb, ja ma panin selle kirja," rääkis Fs.

1971. aastal Friedebert Tuglase poolt asutatud novelliauhinda annab Eesti Kirjanike Liit välja koostöös Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjandusinstituudiga. Tegemist on Eesti ühe kõige vanema järjepidevalt välja antava kirjanduspreemiaga.

Möödunud aastal pälvisid novelliauhinna Brigitta Davidjants ja Meiu Münt.

Toimetaja: Kaspar Viilup, Neit-Eerik Nestor

