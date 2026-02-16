Selgusid Tuglase novelliauhinna nominendid
2. märtsil, Friedebert Tuglase 140. sünniaastapäeval kuulutatakse välja Tuglase novelliauhinna laureaadid. Preemiale on nomineeritud kuus novelli.
Žürii koosseisus Iris Eelmaa, Piret Jaaks, Kadri Kõusaar, Ülar Ploom ja Paul Raud valis 2025. aastal avaldatud novelliloomingu põhjal nominentideks järgmised novellid:
- Kai Aareleid, "Teine" (Looming nr 5)
- Fs, "Stefan" (Vikerkaar nr 9)
- Mehis Heinsaar, "Sisenemised rännakul; Priidel, põld ja õluvõlu" (Vikerkaar nr 9)
- Maarja Kangro, "Viimane tango Kiievis" (Looming nr 3)
- Ave Taavet, "Tempus nullius" (Looming nr 10)
- Silvia Urgas, "Eestimaa puit" (Looming nr 1)
1971. aastal Friedebert Tuglase poolt asutatud novelliauhinda annab Eesti Kirjanike Liit välja koostöös Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjandusinstituudiga. Tegemist on Eesti ühe kõige vanema järjepidevalt välja antava kirjanduspreemiaga.
