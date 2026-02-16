Selgusid Tuglase novelliauhinna nominendid

1971. aastal Friedebert Tuglase poolt asutatud novelliauhinda annab Eesti Kirjanike Liit välja koostöös Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjandusinstituudiga. Tegemist on Eesti ühe kõige vanema järjepidevalt välja antava kirjanduspreemiaga.

Žürii koosseisus Iris Eelmaa, Piret Jaaks, Kadri Kõusaar, Ülar Ploom ja Paul Raud valis 2025. aastal avaldatud novelliloomingu põhjal nominentideks järgmised novellid:

2. märtsil, Friedebert Tuglase 140. sünniaastapäeval kuulutatakse välja Tuglase novelliauhinna laureaadid. Preemiale on nomineeritud kuus novelli.

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.



Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: