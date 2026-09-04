X!

Sinijärve raamatusoovitused: Ilmar Trulli uus luulekogu rõõmustab kõiki pereliikmeid

Kirjandus
Ilmar Trull
Ilmar Trull Autor/allikas: Katriin Krünberg / ERR
Kirjandus

Rahvusraamatukogu kultuurinõuniku Karl Martin Sinijärve seekordsete raamatusoovituste hulka mahtusid Ilmar Trulli uus luulekogu ja kahest ajaloolisest suurkujust, Henry V-st ja Marcus Aureliusest, rääkivad teosed.

Ilmar Trull "Riimiraamat ranitsasse"

Heh-hee! Eestikeelse lustiluule sõnamänguklassik Ilmar Trull on täpselt kooliaasta alustuseks välja andnud suurepärase valimiku. Kõik lapsevanemad, marss raamatupoodi! Niikuinii lähete vihikuid ja raamatuid ja mälupulki ja mida kõike veel hankima – tooge siis koju ka vahva värsiraamat, millest rõõmu igas vanuses perekondsetele. Kõlbab kasutada ka jõulu või munapühi aegu. Trull on lihtsalt nii tore.

Muidugi on siin sees asjakesi, mis aastate jooksul lehesabast või mujalt loetud, ent on ka puhta uut kraami. Keskmisele eestikeelsele mitteluulelugejale on kõik niikuinii uus. Nagu vormipluus ja kõik-kõik, septembrikuus. No see viimane viide oli küll Olivia Saare luuletusele, mis jo mitmele põlvkonnale aabitsatõde. Trull seevastu katab poeetilist ajavälja vaba käe ja rõõmsa meelega. Nagu öeldud, sobib kõikidele sõltumata sünniaastast. Ja igal aastaajal. Praegu eriti heaste.

Ilus on kaa – Anne Pikkovi pildistik teeb meele rõõmsaks igal leheküljel. Seda kõike polegi nii vähe, tegelt üpris palju on. Hauka köide, õpi tema pähe, kohe tead, et valjult nalju on.

Dan Jones "Henry V. Inglismaa suurima sõdalaskuninga imetabane tähelend" ja Donald J. Robertson "Marcus Aurelius. Stoikust imperaator"

Shakespeare jaksas kõikugusi võimureid näitemängudeks vormida jõudsasti – pea pooled ta näidendeist põhinevad ajaloolistel tegelastel. Enamasti ta kaasajast turvalises kauguses, ent kuningad Henryd olid ikka juba väga tänapäevased vanameistri ajaskaalat vaadates. Ja kõigist Shakespeare'i poolt kirjandusajalukku loovkirjutet valitsejatest on aegade vältel kirjutet ohtrasti rohkem ja vähem teaduslikke töid, traktaate ja mida kõike veel.

Ma ei arva, et keegi Henry V oleks ingliskuninga nimi, mis keskmise eestlase meelde esimesena tuleks. Seda viga aitab parandada Dan Jonesi raamat. Näeme põhjalikku ja põnevat sissevaadet 15nda sajandi Inglismaa elusse. Viiendama Henry valitsusaeg oli alla kümne aasta, aga ta mõistis toda aega ära kasutada. Miks ja kuidas just, sellele annavad selgust ja tausta eel- ja järellood. Peaks olema huviga loetav teos nii asjatundlikumale kui alustavamale ajaloosõbrale. No ja Shakespeare jutustab omamoodi, teda tasub ikka lugeda.

Marcus Aurelius, üks muljetavaldavamaid Rooma keisreid, teadaolevalt Shakespeare'i sule alla ei jõudnud. Ilmselt polnud vajagi – tema kirjutas ennast kõikvõimalikesse ajalugudesse täiesti iseseisvalt. Kaudu kirjasõna, kaudu roomarahu, kaudu müdimadina. Täiuslik keiser, võiks öelda. On temastki ja temaltki teoseid loodud ohtrasti. Seekord siis mõneti stoilisemast või stoitsistlikumast vaatenurgast. Jah, kui sammas vägev püsti on, saab toda vaadelda igas valguses ja iga nurga alt. Inimese, kes on palju olnud ja palju teinud, võib lihtsasti kirjutada igasuguseks. Meie maal kõik vaated head – vali, millist tahad. Lugemist ja järelemõtlemist väärib kindlasti.

Toimetaja: Karmen Rebane

UUS HOOAEG

kirjandusministri juures

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

Lavakast lavale

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

14:57

Tiiu Peäske: poisid on viiuliõppest päris kadunud

14:32

Kosmos ja Dew8 avaldasid luulealbumi "Viimase Asjade Teadus"

13:08

Vaata uuesti: Johannes Tralla erisaade "Kuus vaadet disainile"

12:45

Arhitekt Kahni 125. sünniaastapäeva tähistatakse Kuressaares näituse, filmipäevade ja seminariga

12:33

Tartu kunstimajas avatakse kolm uut näitust

11:50

HBO Harry Potteri sari jõuab vaatajateni jõuludel

11:10

Sinijärve raamatusoovitused: Ilmar Trulli uus luulekogu rõõmustab kõiki pereliikmeid

10:17

Eelmisel aastal külastati kunstinäituseid üle 2,2 miljoni korra

09:30

Galerii: EKA fuajees avatud rahvusvaheline koomiksinäitus murrab müüte

03.09

Maaelu Teadmuskeskuses avati Oliver Soomets skulptuur

NÄDALA ALBUM

ERSO HOOAJA LÕPPKONTSERT

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

03.09

Johannes Tralla läheb erisaates külla kuuele Eesti disainerile

03.09

Galerii: Veneetsia filmifestival avati Clooney elutööpreemia ja Boyle'i uue filmiga

02.09

Tõru Kannimäe peaosast Bolti-filmis: päris inimese mängimine on suur väljakutse

03.09

Emili Rohumaa: tuleb üks äge ja tihe hooaeg

02.09

Arvustus. "Raim": kibuvitsaõis ja viimne valss Pärnus

03.09

Fotografiskas avatakse Ameerika argipäeva jäädvustanud lapsehoidja näitus

03.09

Kultuurkapital tunnustas kooliaasta alguses Eesti muusikaõpetajaid

03.09

ETV-s alustab saatesari "Uus arhitektuur"

03.09

Maaelu Teadmuskeskuses avati Oliver Soomets skulptuur

03.09

Saluveer: koorijuhi kutsetunnistuse probleem on bürokraatlikus aruandluses

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo