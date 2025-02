Mart Juure raamatusoovitused: Ott Arder, Kristiina Ehin ja Kjell Westö

Ott Arder "Laulgem kaasa"

Juure sõnul on see suurepärane laulutekstide kogumik, mille on oma elu jooksul kirja pannud Ott Arder, kes oli legendaarne lasteluuletaja, kirjanik ja inimene, tänu kellele eksisteerisid umbes pooled nõukogude eesti ja eesti popmuusika pärlid.

"See on väärtuslik teos ka sellepärast, et siin on Oti sõbrad, kamraadid ja tuttavad kirjutanud väikeseid mälestusekillukesi Oti tegemistest," tõi Juur välja.

Kristiina Ehin "Südametammide taga"