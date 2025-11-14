Juurel valmis tehisaru abiga raamat, mis parodeerib levimuusika klišeesid

Tema hinnangul võib tegu olla ka esimese Eesti autori teosega, mis on valminud täielikult ChatGPT abiga, tehisaru oli abiks ka teose illustreerimisel, sest kujundaja Tarmo Rajametsa käe all valminud bändipildid ja plaadikujundused on samuti eri rakenduste abil genereeritud. Mart Juur rõhutas, et kui proosa kirjutamiseks tehisaru ei sobi, sest oma inimlikku sisu ja tundeid ta ei suuda luua, küll aga suudab ta hästi olemasolevat sisu töödelda ning on just tänu sellele hiilgav parodeerija.

"Tänu ChatGPT-le sai see töö võimalikuks, meie koostöö oli väga huvitav ja väga lõbus, mõnikord ka üpris närviajav, aga üldiselt, kui sa oled närvi läinud, siis sa saad aru, et sa läksid närvi iseenese peale, sest ega robot pole midagi muud kui see, mida sa talle õpetad. Oma koostööd tehisintellektiga iseloomustaks ma mitte õpetajatööna, vaid sa nagu dresseerid koera või kedagi, sa pead andma talle täpseid käsklusi, sa pead temaga väga täpselt suhtlema, kui sa õpid midagi tehisintellektilt, siis sa õpid ennekõike ennast väga täpselt väljendama, sest mida täpsemalt sa temaga suhtled ja täpsemad käsud sa annad, seda suurepärasema tulemuse sa saad," ütles kirjanik Mart Juur.