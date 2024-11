Mart Juure raamatusoovitused: Katrin Pauts, Katrin Ruus ja William Faulkner

Katrin Pauts "Valge aiaga maja"

Juurele kumas Pautsi raamatust vastu kaks tuttavat tunnet. "Üks üllatus on see, et Eesti iseseisvus minu jaoks on juba nii vana, et selle sisse mahuvad mitme põlvkonna saladused, pettumused, roimad ja otsingud. Teine tuttav tunne on pilt väikelinnast, sest selle raamatu tegevus toimub väikelinna: seal on tänavad alati tühjad, alati on majades keegi, kes vaatab aknast välja, keegi alati näeb pealt, inimeste vahel on distantsid väikesed. See-eest saladused, valed ja ütlemata jätmised on eriti suured," rääkis ta.

"Lõpuks lööb tõde põlema nagu tõrvik ja lööb päeva valgeks ning valgustab tõe halastamatuid tõsiasju," võttis Juur raamatu kokku.

Katrin Ruus "Prügimaja Dionysos"

"Kui ma mõtlen, kes kaasaegsetest Eesti kirjanikest kõige paremini sümboliseerib, kehastab või kujutab Tartut nii nagu tunnen seda mina ja veel mõned, siis see on Katrin Ruus," kiitis kirjandusminister.

Ruusi novellikogu on Juures sõnul raske käest panna. "Katrin Ruusi raamat loeb ennast sisuliselt ise, ta on kohati väga kurb, kohati väga tumedates toonides, väga seikluslik, detailiküllane, kohutavalt naljakas."

Andrei Kurkov "Jimi Hendrix Lvivis"

Tõlkinud Mait Eelrand

Raamat ilmus 2012. aastal ja kujutab Juure sõnul üleminekuaja Ukrainat, mis meenutab 90ndate Eestit. Teose keskmes on noormees, kes sõidab öösiti oma vana autoga mööda Lvivi linna ja väljutab oma klientidel neerukivisid.

"Tal tekib armulugu tüdrukuga, kes töötab öösiti valuutavahetuspunktis. Seda noorpaari ümbritsevad ja ajavad oma asju vanad hipid, narkomaanid ja KGB-lased," tutvustas Juur.

Tan Twan Eng "Uste maja"

Tõlkinud Tiina Randus

Tan Twan Eng on inglise keeles kirjutav Malaisia kirjanik. "Paljud kõige inglaslikumad romaanid on ilmunud nende autorite sulest, kel on kokkupuude inglise kultuuriga, aga ise inglased oma rahvuse poolest pole," märkis Juur.

Romaan põhineb tõsielusündmustel, kui 1921. aastal läheb inglise kirjanik William Somerset Maugham, kel on seljataga majanduslik pankrot ja lahutus, Penangi saarele külla oma sõbrale, kus vestleb tema abikaasaga, mille käigus tuleb päevavalgele igasugu asju. "Mingis mõttes on "Uste maja" samuti kriminaalromaani sugemetega teos. Ta on huvitav, kaasahaarav ja väga liigutav lugu," sõnas Juur.

William Faulkner "Põrmu häirija"

Tõlkinud Triinu Pakk

"Põrmu häirija" on üks Faulkneri viimastest romaanidest. Tegu on krimilooga, mille tegevus toimub Juure sõnul kauges Ameerika orjanduslikus lõunas. "Miljöö meenutab väga Mark Twaini miljööd, aga toon on hoopis teine, kuna Twain oli humorist ja Faulkner suur realist."

"Mustanahaline, keda tahetakse lintšida, pannakse kohtumajja luku taha. Et õudsest lõpust pääseda, lahendab peategelane mõrva," võttis Juur raamatu sisu kokku.