Kirjastaja Piret Lemetti raamatusoovitused: valgest surmast õnneliku eluni

Ragnar Jonasson "Valge surm"

Kirjastus Eesti Raamat, tõlkija Piret Lemetti

Kirjastaja ja tõlkija Piret Lemetti märkis, et krimikirjandus Eesti lugejate seas kõike populaarsem žanr. Islandi kirjanik Ragnar Jonasson on tema sõnul populaarne nii Eestis kui ka välismaal.

"Julgen öelda, et ta on just tänu nendele krimiromaanidele Islandi nii-öelda kaardile viinud. Islandlased on ära tabanud väga olulise momendi – kui nad tahavad, et nii väikese rahva kirjandus jõuaks maailma, siis tuleb lasta seda tõlkida läbi inglise keele. Nad on teinud islandi keelest väga kvaliteetsed tõlked inglise keelde ja lasevad need läbi inglise keele tõlkida," rääkis Lemetti.

Kirjanikuna oskab Jonasson Lemetti sõnul põimida minevikku ja olevikku. "Ta näitab selle läbi ka hästi palju Islandi ajalugu," täheldas ta.

"Valge surm" on seotud tuberkuloosiga. Loo toimub vanas tuberkuloosihaiglas ja seal hakkavad juhtuma igasugused kummalised lood. "Nooruke politseiuurija komistab kogemata vana loo otsa, vana lugu tõuseb pinnale ja koos sellega ka igasugused koledad minevikulood," tutvustas Lemetti.

David Grann "Wager. Lugu laevahukust, mässust ja mõrvast"

Kirjastus Helios, tõlkija Karin Suursalu

David Granni "Wager. Lugu laevahukust, mässust ja mõrvast" on Lemetti selle aasta esimene suurem lemmiklugemiselamus. "Laevahukk, mäss ja mõrv on väga adekvaatne kirjeldus selle raamatu kohta," märkis ta.

Loo tegevus toimub 1740. aastal, mil brittide sõjalaev Wager jahtis Hispaania aardelaeva. Wager hukkus ning sellel olnud liikmed pääsesid üksikule saarele. Palju kuid merehädas olnud nälgivad mehed ehitasid kipaka aluse, millega seilasid üle saja päeva tormisel merel, neid tervitati kodumaal kui kangelasi. Pool aastat hiljem jõudis Tšiili rannikule teine, veel armetum alus. Selles oli ainult kolm merehädalist, kes rääkisid hoopis teistsuguse loo.

"Lugu ongi sellest, kuidas juba toona kasutati ajakirjandust ära, et oma lugu lasta paista õigema ja paremana. Ja milline üllatus siis, kui need inimesed, kes jõudsid koju ja arvasid, et kapten on hukkunud, rääkisid ajakirjandusele oma loo ja aasta hiljem ilmus ka kapten välja koos kahe ellu jäänud meeskonnaliikmega."

Bruce Hood "Õnneteadus. Seitse õppetundi õnnelikuma elu saavutamiseks"

Kirjastus Eesti Raamat, tõlkija Piret Lemetti

Lemetti tutvustas, et Bruce Hoodi "Õnneteadus. Seitse õppetundi õnnelikuma elu saavutamiseks" räägib sellest, kuidas inimene ise oma õnne teel risti kogu aeg jalus on.

"Õnn ei ole mitte midagi muud kui elektriline aktiivsus ajus ja me ise saame seda kas võimendada või alla suruda. See raamat annab seitse väga asjalikku õppetundi sellest, mida on võimalik teha selleks, et õnnelikum olla. Kõige lihtsam on see, et me alustame sellest, et me ei võrdle ennast pidevalt teistega," tõi tõlkija välja.

Chris van Tulleken "Ületöödeldud inimesed. Miks me sööme kõikvõimalikku kraami, mis pole toit … ja miks me ei suuda lõpetada"

Kirjastus Hea Lugu, tõlkija Piret Lemetti

Lemetti tutvustas, et Chris van Tullekeni teos võtab luubi alla ületöödeldud toidu ja selle mõju inimestele ning ümbritsevale. Lemetti sõnul ei ole tegemist noomiva raamatuga, vaid autor selgitab, miks nii on. "Inimesel on tegelikult väga raske sellele vastu seista, sest kui meie vastas kontsernid, mis muudavad toidu selliseks, et sellele on väga keeruline ja raske vastu panna, siis mida inimene teha saab."