"Tõe ja õiguse" kõik köited ilmuvad tuleval aastal esmakordselt inglise keeles

Äsja Londoni raamatumessilt naasnud Liive-Roosipuu sõnul on viimastel aastatel olnud maailmas väga suur huvi fantaasiakirjanduse vastu, kuid jõudsalt elab oma elu ka klassika. "Huvi klassika vastu ei ole mitte kuskile kadunud ja ei kao ka. Niisugused jäävad teosed, mis põhiväärtustest räägivad, on alati olnud aktuaalsed ja on ka praegu," rääkis ta ja märkis, et krimikirjandus ei kao samuti kuhugi.

Raamatumessil jäi Liive jaoks vestlustest ja kohtumistest kõlama, et hetkel otsitakse just naiskirjanike poolt kirjutatud raamatuid. "Kuna naised on need, kes rohkem raamatuid loevad ja neid ka ostavad, siis kirjastajad proovivad leida naistele huvitavat lugemist," sõnas ta, lisades, et kuna tiraažid vähenevad kirjandusturul üle maailma, siis on oluline, et välja antavad raamatud ka müüks.

Iga aasta tõlgitakse umbes 100 eestikeelset ilukirjanduslikku raamatut võõrkeelde. "Kokku tõlgitakse umbes 25 keelde, ma arvan, et ei aimatagi, et see number nii suur on. Meil on 80-90 tõlkijat üle maailma, kes selle töö kõik ära teevad, sest ega eesti kirjandust ei tõlgi ju eestlased. Seda tõlgivad inimesed, kelle jaoks eesti keel on võõrkeel ja nad tõlgivad seda oma emakeelde," rääkis Liive.

Raamatute välja andmine võõrkeeltesse toimub Liive sõnul koostöös tõlkijatega. "Meil on väga tihe suhe nendega, nad käivad sageli Eestis, kohtuvad Eesti kirjanikega. Sellest koostööst sünnib otsus, mida pakkuda," sõnas ta, märkides, et tihti on just tõlkijatel endil parem arusaam enda kodumaa kirjandusturust.

Siiski on aastatega tekkinud ülevaade juba peamiste sihtriikide turgudest. "Kui me siin suhtleme saksa, prantsuse, inglise, hispaania kirjastajatega, siis oleme paarikümne aasta jooksul aru saanud, mida nad võiksid tahta ja oskame neile pakkuda. Iga maa kirjastused ja kirjastused üldse on väga erinevad, igaühel on omad huvid ja suunad," selgitas Liive.

Tammsaare "Tõe ja õigusega" on jõutud aga märkimisväärse saavutuse lävele. "Tõe ja õiguse" kõik köited saavad järgmisel aastal välja antud inglise keeles. Inglise keelde, mis on kõige tähtsam tõlkekeel paraku, ei ole seda romaani täies mahus veel tõlgitud. Sellel aastal ilmub kolmas köide, järgmine aasta tulevad veel neljas ja viies, ning siis on meie eesti kirjanduse üks peateoseid inglise keeles olemas, mis on meie jaoks väga oluline," avaldas Liive.