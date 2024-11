Mart Juure raamatusoovitused: Viivi Luigest Volodõmõr Zelenskõini

Viivi Luik "Pühaduse purunemine"

Viivi Luige esseekogu "Pühaduse purunemine" koondab kirjutisi mitmest aastakümnest. "Minule meeldivad artiklikogumikud väga. Need on omalaadsed ajastukroonikad, mis näitavad, mille üle me erinevatel ajastutel mõtlesime, millest rääkisime, mille üle vaidlesime ja kuidas aeg on muutunud," märkis Juur.

Kirjandusminister märkis, et Viivi Luik on kirjutaja, kel on iga sõna ja mõte läbi mõeldud. "Ta läheb asjade sisse, vaatab, mis nende asjade sees ja taga on: mis on see, mille üle me õigupoolest vaidleme, millest räägime ja millest mõtleme."

Tauno Vahter "Elevandi üksildus"

Tauno Vahteri sügisel ilmunud romaanis on kokku saanud kaks lugu. Üks jutustab kaasaegsest ärimehest, kes soovib endale elevandi osta, teine möödunud sajandil elanud Eesti kõige paksemast naisest, keda laatadel raha eest näitamas käidi.

"Kuna Eesti kõige paksema naise lugu leidis omal ajal kajastust nii-öelda kollases pressis, räägib see kiht raamatust inimeste lõppematust uudishimust ja janust klatši ja kummaliste juhtumite järele," märkis Juur.

Elena Ferrante "Täiskasvanute valelik elu"

Tõlkinud Tiina Randviir

"Mitte miski ei ole kummalisem kui argielu. Kõige suuremad saladusteallikad on perekonnad, suguvõsad, inimeste omavahelised läbisaamised ja suhted," märkis Juur.

Itaalia kirjaniku Elena Ferrante romaani "Täiskasvanute valelik elu" peategelane on 12-aastane tüdruk, kes on kasvanud teadmises, et tema peres ei suhelda endast vaesemate, rumalamate, koledamate inimestega. Kui talle öeldakse, et ta on oma tädiga väga sarnane, hakkab tüdruk oma tädi avastama.

"See on selline lõputu perekonnadraama või -komöödia, oleneb vaatepunktist. Aga seda on hea lugeda, sest see lugu ei lõpe ühegi sammu pealt ära, vaid tuleb järgmine samm. Lõputu sündmuste keeris, nagu elu iseenesest on," rääkis kirjandusminister.

Rosa Montero "Oht olla täie mõistuse juures"

Tõlkinud Eva-Stina Randoja

Hispaania kirjaniku Rosa Montero teoses saavad kokku esseistika, ilukirjandus, memuaarid ja neuroteaduslikud uuringud. Ta on võtnud ette põhjaliku uurimistöö ja maalib ausa ning kohati julma pildi suurkujudest, kuhu kuuluvad maailmanimed nagu: Ditlevsen, Plath, Hemingway, Dickinson, Woolf, Brönte, Bradbury, Voltaire, Balzac, Flaubert, Hamsun, Nietzsche, Camus, Bukowski ja paljud teised.

"Neid kõiki seob Strindbergile omistatav mõte, et skisofreenia on talumehele õnnetuseks, aga kirjanik võib selle pealt teenida," märkis Juur.

Simon Shuster "Šõumees"

Tõlkinud Lauri Liiders

Ajakirja Time korrespondent Simon Shuster on loonud ülevaate Volodõmõr Zelenskõi elust koomikuna ja tööst Ukraina presidendina.

"Shuster ei ole Zelenskõi suhtes ülistaval positsioonil. Ta on sõltumatu ajakirjanik. Ta suhtleb ka Zelenskõi kriitikutega, tema oponentidega, suhtleb ka Vene poolel tegutsevate ukraina poliitikutega, aga ta annab selle sügise seisuga pildi Zelenskõist, nagu maailm võiks teda ehk tunda," tutvustas Juur.