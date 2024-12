Arvustus. Mees, kes määrab maailma saatust

Ukraina praeguse presidendi meil seni ilmunud kahele biograafiale1 on nüüd lisandunud kolmas, eelmistest märksa mahukam ja põhjalikum elulooraamat, mille autor USA ajakirjanik Simon Shuster, kes sündis 1983. aastal Moskvas.

Et autor on saanud pikemat aega ulatuslikult intervjueerida presidenti ja tema lähikondlasi (sealhulgas presidendi abikaasat), muudab see tema teose kaasahaaravaks lähivaatluseks. Saame aimu, "mis tunne on juhtida riiki, mis on lõksus maailma suurjõudude vahel" (lk 169; samas öeldakse näiteks, et "Trump oli Ukrainat etturina kohelnud").

Autori stiil on ilmekas, täis kõnekaid detaile ja tabavaid üldistusi. Kuigi esitus pole kronoloogiline ja põigatakse pidevalt olevikust minevikku, moodustavad 22 peatükki igati mõjuva terviku.

Zelenskõi erilised liidriomadused avaldusid täiel määral juba ammu enne presidendiks saamist, meelelahutustööstuse vedurina. Karjääri varases järgus "ületas Zelenskõi enesekindlus igale varakult edu saavutanud noormehele tüüpilise kuraasi" (lk 74). "Ta ütles lihtsalt: "Teeme selle ära." Meie kõik kartsime ja ta palus meil lihtsalt teda usaldada. Nii oli see kogu aeg ja viimaks me lihtsalt hakkasime teda usaldama, sest kui ta ütles, et see läheb korda, siis tavaliselt läks ka" (lk 75).

Filmilikud kirjeldused on elulooraamatu iseäranis tugev külg. "Kui pommitamine algas, oli ülakorrusel vaikne. Loomad olid esimesed, kes häält tõstsid. Saksa lambakoer ärkas üles ja hakkas ringi saalima. Üles ärkas ka perekonna papagoi, närviline lind nimega Keša, kes elas allkorrusel köögi akna lähedal puuris. 24. veebruari varahommikul kella poole viie paiku kostus lemmikloomade kära presidendi magamistuppa, kus esileedi Olena Zelenska viimaks üles ärkas. (---) President seisis juba kõrvaltoas ja valmistus tööle minema, tumehall ülikond seljas. Kui Olena ta sealt leidis, oli naine nii segaduses näoga, et Zelenskõi ütles talle vene keeles, mis oli kodus nende peamine keel, ainult ühe sõna: "Natšalos". "Hakkas pihta."" (lk 26).2

Nii mõnigi autori tähelepanek on lausa raskekaaluliselt mõttemahukas: "Nõukogude Liit ei tootnud küll kunagi ühtegi autot, mis suutnuks maailmaturul konkurentsivõimeline olla, ent punkrite ehitamises kuuluti maailma absoluutsesse tippu" (lk 45).

Mitmed katkendid raamatust võiks aga võtta tulevastesse kooliõpikutesse. Näiteks episood täismahulise sissetungi algusest: "Viiendal sõjapäeval, 28. veebruaril, võis satelliidifotodelt näha, et Vene relvajõudude tohutu sõidukikolonn liigub Valgevenest lõunasse Kiievi peale. See oli rohkem kui 60 kilomeetri pikkune ja koosnes sadadest tuhandetest masinatest – transporditavad suurtükid ja õhutõrjesüsteemid, tankid ja soomustransportöörid, kütuseveokid ja mobiilsed välihaiglad. Kogu see sõjatehnika ulatus lõputu ahelana silmapiiri taha. Uudised kolonni edasiliikumisest panid paljud uskuma, et Kiiev on peagi ümber piiratud. Kindral Zalužnõi arvas aga teisiti. Kolonn suundus otse tema seatud lõksu." (lk 109).

Erinevalt "suurest geopoliitikust" Putinist pole Zelenskõid kordagi tabanud mõõdutundetu suurusehullustus. "President ei hakanud teesklema, et ta on geniaalne väejuht. Ta keskendus sõja nendele külgedele, kus temast oli kõige rohkem kasu, innustades ukrainlasi vastupanule ja avaldades survet lääneriikidele, et nad appi tuleksid" (lk 102).

Nii ei saa Simon Shusteri raamatus kuidagi näha Ukraina presidendi ebakriitilist ülistamist – nagu mõned pahasoovlikud kriitikud teose originaali ilmudes teha püüdsid. Vastupidi, siin on ehk liigagi palju püütud esile tuua raamatu peategelase nõrkushetki ja valearvestusi. Vahel tundub isegi, et mõni säärane "nõrkusehetk" on pisut kunstlikult otsitud – et käsitlusele justkui suuremat objektiivsust anda; samalaadset, liigset heroiseerimist vältivat eesmärki näib teenivat ka teose "kerglane" pealkiri.

Söandan arvata, et "Šõumees" on meie viimaste aegade elulooraamatute tulvas nii sisult kui vormilt üks parimaid. See on elavas stiilis elav ajalugu.

***

2 Lemmikloomade hulka kuulusid papagoi, kaks koera, merisiga ja kõuts Ljova (lk 40).